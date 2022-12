Lecce – Tragedia sulla SS 275. Una vittima.

Tricase (Lecce) – Incidente sulla SS 275. Una vittima. Un uomo è morto questo pomeriggio in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 275. La vittima è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada nei pressi del cimitero della città. La tragedia si è consumata nel territorio di Lucugnano, frazione di Tricase (Lecce).

A morire sarebbe stato un medico noto in paese, il dott. Carmine Baglivo, che è stato travolto. Per il pedone, che abitava a poca distanza dal luogo dell’incidente, però, non c’è stato più nulla da fare dal momento che è deceduto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso di Tricase.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia che ha avviato indagini sull’autore del tragico incidente.