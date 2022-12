Raccolta da destinare ai bambini meno fortunati

Taranto – Natale, a Statte una raccolta di giocattoli, L’associazione “I Leucaspidi” aprirà le porte della propria sede sita a Statte in c.so Vittorio Emanuele n.4, domenica 11 e 18 dicembre e dalle 10.30 alle 12.30 per dar vita a una raccolta di giocattoli da donare ai bambini meno fortunati. Quale momento migliore del Natale per donare un sorriso?

Comincia il periodo più magico dell’anno in cui luci, suoni e odori da sempre a tutti familiari contribuiscono a creare un clima unico fatto di gioia e armonia. Purtroppo non per tutti, pensiamo a quelle famiglie in cui ricevere doni per far felici i propri o bimbi non è poi così scontato. Ed è per questo che l’associazione i Leucaspidi ha deciso di dare il via a un evento per cui nessuni deve restare indietro , nessuno deve sentirsi solo.

Saranno due le giornate dedicate ai protagonisti indiscussi del Natale: i bambini che saranno chiamati a collaborare tutti insieme portando un proprio gioco al fine di sposare a pieno lo spirito dell’iniziativa che ha per motto “Dona un giocattolo ed accendi un sorriso “.

“Penso al sorriso di quei bambini che inaspettatamente riceveranno un giocattolo. Accenderemo in loro un sorriso, e nel nostro cuore la gioia di aver fatto felice qualcun altro. È questo per me lo spirito del Natale”