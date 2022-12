Il 4 Gennaio con Silvia Mezzanotte ospite speciale

La celebre cantante, già voce dei Matia Bazar, ospite d’onore della kermesse organizzata da M.A. Eventi e che vedrà sul palco gli artisti emergenti delle cinque edizioni del concorso nazionale

Taranto -Galà Premio Apulia Voice all’Orfeo. E’ già partito il conto alla rovescia per il Gala Premio Apulia Voice, evento canoro che celebra il successo delle cinque edizioni del concorso nazionale organizzato da M.A. Eventi di Mimmo ed Annarita Taurino, con il contributo del Comune di Taranto.

Manca meno di un mese, infatti, alla sera del 4 gennaio, quando, a partire dalle ore 20:30, si succederanno sul palco gli artisti che hanno partecipato alle due edizioni di Crispiano e Castellaneta Marina e, l’ultima in ordine cronologica della scorsa estate, del Teatro “Orfeo” di Taranto.

Sarà ancora quest’ultimo la location del Gala, un evento che sarà impreziosito da una delle più grandi artiste del panorama musicale italiano, Silvia Mezzanotte.

Già voce dei Matia Bazar, la cantante ha al suo attivo otto album pubblicati, tre da solista e cinque con i Matia Bazar (con cui nel 2002 ha vinto il Festival di Sanremo con “Messaggio d’amore”), ma anche diverse importanti esperienze teatrali (“Le mie Regine”, “Perché gliel’ho promesso”, “Duettango”) e televisive (“Sanremo Top”, “Music Farm 3”, “Volami nel cuore”, “Tale e Quale Show”, “All Together Now”).

Il Gala Premio Apulia Voice, inoltre, diventerà una vetrina a 360° per i giovani artisti del territorio: dalle 19, infatti, nel foyer del Teatro Orfeo, ci sarà l’esposizione di tele degli studenti del Liceo Artistico Statale Vincenzo CALÒ e le illustrazioni di Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione, mentre, durante la serata, si esibiranno le danzatrici dell’associazione culturale Cedem e della Dancing School Shall We Dance.

Presenta l’evento il giornalista Matteo Schinaia, media partner Ki.Fra Comunicazione&Eventi.

Per informazioni e per acquistare i biglietti della serata è possibile contattare i numeri 3270826783 e 3467891434 oppure presso il botteghino del Teatro Orfeo.

Evento realizzato con il contributo del Comune di Taranto – Piano di rigenerazione sociale per l’area di crisi di Taranto