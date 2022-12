Serie A2 pallavolo maschile, stagione sportiva 2022/2023

Comunicato stampa 53, 6 dicembre 202

Il desiderio di tenere il ritmo delle prime della classe, nonostante ogni difficoltà e oltre ogni ostacolo, la voglia di ripartire dopo la prima sconfitta esterna stagionale e l’obiettivo di onorare il ritorno al Pala Grotte nel migliore dei modi ricompattandosi e dando il 110% delle proprie possibilità: la Bcc Castellana Grotte si prepara al turno infrasettimanale valida per l’11esima giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.

In Puglia, per l’anticipo di mercoledì 7 dicembre 2022 con prima battuta alle ore 20,30, arriva l’attuale vice capolista del torneo, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che, proprio tre giorni fa ha ritrovato il successo in casa, seppure al tie break, dopo quasi un mese.

Sarà una partita dai valori e dalla posta in palio significativa quella che andrà in scena al Pala Grotte. La New Mater Volley di coach Jorge Cannestracci ripartirà dal sesto posto della classifica, con 16 punti e una gara da recuperare con l’obiettivo di accumulare punti e risorse in vista della volata per il termine del girone di andata.

Da riscattare, ovviamente, lo stop di Cuneo e da ritrovare il feeling con l’impianto di casa: sul gommato del Pala Grotte la Bcc Castellana non vince dallo scorso 30 ottobre (successo al tie break con Bergamo, un’altra delle favorite di questo campionato). Da allora il ko con Cantù e la gara rinviata con Porto Viro. Con Vibo, insomma, l’occasione giusta per centrare l’impresa.

Pugliesi e calabresi si incrociano per la prima volta in serie A2, seppure i precedenti storici siano già 11 ma tutti giocati in serie A1, playoff A1 e Superlega: 4 le vittorie del Castellana, 7 i successi del Vibo Valentia. In Puglia una sola affermazione per la Bcc, addirittura nei playoff 2012. Due gli ex della partita: da una parte Luca Presta, calabrese, cresciuto nella Tonno Callipo, sei stagioni a Vibo Valentia, dall’altra Mimmo Cavaccini, per tre campionati libero di Castellana Grotte tra il 2016 e il 2019.