Taranto – A fuoco capannone sulla SS7ter sul posto Vigili del Fuoco e 118

E’ andato letteralmente distrutto dalle fiamme il capannone gestito da cinesi “Cina Green” di recente apertura sulla strada statale 7ter, alle porte di Taranto. All’interno di detto spazio commerciale era esposto vario materiale per il fai da te come legname, plastica e vernici di ogni genere compresi accessori per l’elettronica. Sul posto sono intervenuti gli uomini dei Vigli del Fuoco che hanno faticato a domare le fiamme. Sconosciute ancora le cause del rogo.

NOTIZIA IN AGIORNAMENTO ORE 13.30

