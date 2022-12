Bari – I baresi si stringono attorno al Santo Patrono San Nicola

Bari – Con l’alba del Santo, la scena cambia. San Nicola è tornato. Dopo due anni sottotono, è terminata l’attesa per il ripristino della processione dopo i due anni di stop determinati dall’emergenza pandemica. E’ ripartita alla grande la festa in onore di San Nicola. Il 6 dicembre, Bari si stringe attorno al suo amato Patrono. Una celebrazione preparata con amorevole cura, fenomeno che si presenta con coordinate complesse, antropologiche, storiche, mitiche e religiose, per rendere sempre più importante questo evento nel segno della conservazione e della tradizione popolare. Il corteo religioso sta percorrendo le vie principali della città preceduto dalla Messa solenne.

Ieri le donne si sono apprestate a cucinare un’abbondante quantità di mais (“posbìa”) che poi hanno portato a benedire dal Santo prima di distribuirla ad amici e parenti.

Sin dalle prime ore del mattino, le porte e le finestre delle case della città vecchia, sono spalancate per accoglierlo.

Alle ore 4:00 ha avuto inizio la Processione. Come ormai da tradizione, la statua del Santo è stata portata in spalla fuori dalla chiesa dall’Amministrazione Comunale, per poi essere consegnata agli uomini.

Il sindaco Antonio Decaro, durante il suo discorso, ha voluto affidare al Patrono San Nicola il lavoro dell’Amministrazione e di tutti i baresi affinché ogni azione sia sempre mirata al bene della città e non agli interessi personali. Il sindaco ha invitato i cittadini a perdersi nei vicoli della tradizione barese, a pregare, festeggiare e ringraziare il Santo per tutto quello che la vita regala ogni giorno ad ognuno di noi e ha ringraziato il Santo Patrono per aver avuto la fortuna di fare un pezzo del suo viaggio insieme alla comunità.

La giornata in onore del Santo si concluderà con i festeggiamenti civili e poi tutti sul lungomare per ammirare lo spettacolo pirotecnico.