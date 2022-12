Taranto – Tutto pronto per la trasferta di Pescara dei rossoblu

Pescara-Taranto si gioca alle 20.30 di oggi l’ultima partita della diciassettesima giornata del girone C di serie C, allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”.Pescara-Taranto dee chiare di come affrontare il match: “Il Pescara è una big e non sono certo io a dirlo. Ma occhio, non saremmo la vittima sacrificale!”.

Novità. Torna, fra i convocati, Provenzano. Sarebbe una sorta di nuovo acquisto, considerato il valore dell’ex Catania, tra l’altro ha giocato solo una partita, la prima a Monopoli. Un’altro rientro di valore, è quello di Brandi. Reintegrato dopo l’uscita di scena di De Maria che ha rescisso.

La partita sarà visibile su Rai Sport oltre che su Eleven questa sera all’Adriatico di Pescara alle 20.30, in posticipo