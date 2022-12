Bari – Michele Emiliano approva la Strategia Regionale per l’Idrogeno H2Puglia 2030

L’idrogeno è una priorità chiave per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo e la transizione europea verso l’energia pulita. La decarbonizzazione ridurrà i consumi energetici dell’UE entro il 2050. L’idrogeno verde o a basso contenuto di carbonio non è economicamente competitivo rispetto al tradizionale idrogeno grigio. La Giunta Emiliano dopo un processo partecipativo che ha coinvolto i principali stakeholder del territorio, come l’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno, il partenariato economico sociale, nonché i cittadini, le organizzazioni pubbliche e private, le associazioni, le imprese e gli attori sociali, compresi i beneficiari dei programmi e Fondi UE, in data odierna, ha approvato la Strategia regionale per l’Idrogeno #H2Puglia2030.

La Strategia per l’Idrogeno, denominata anche #H2Puglia2030, ha come obiettivo, una visione di alto livello dell’Amministrazione Pugliese che pone al centro, la politica regionale di decarbonizzazione, la diffusione delle tecnologie basate sull’idrogeno pulito entro il 2030, offrendo un quadro prospettico che incide, tra l’altro, sulle politiche della transizione energetica, della ricerca & sviluppo, dell’innovazione, dei trasporti e dell’ambiente.