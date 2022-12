Taranto – Vietato il derby a Bitonto per i tifosi martinesi

Nulla da fare. I tifosi del Martina non potranno seguire la squadra.

La vendita dei tagliandi per assistere alla partita Bitonto – Martina, in programma domenica 4 dicembre, alle ore 14,30, allo stadio “Città degli Ulivi” di Bitonto (BA), e valevole per la 14^ giornata del Campionato Nazionale Serie D – girone H.

Sarà attiva esclusivamente per i residenti di Bitonto.

Ricordiamo che, in virtù dell’ordinanza comunale n. 33898/22 del 01/09/22, la capienza dello Stadio “Città degli Ulivi” è limitata a soli n. 200 posti.

Il 10% della capienza massima per il settore ospiti (20 posti) sarà a disposizione di addetti ai lavori della società martinese.