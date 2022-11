Brindisi – A Francavilla, la Torre dell’Orologio si accenderà con luce gialla

La Torre dell’Orologio di Francavilla Fontana si accenderà con luce gialla per la Giornata Mondiale delle “Città per la Vita”. Tutti i 30 novembre viene celebrata questa data per l’abolizione della della pena di morte. Accadde il 30 novembre del 1876 dove fu il Granduca di Toscana, allora Pietro Leopoldo, che ne decretò la fine.

Accade in venti città. Come detto, è proprio l’Amministrazione Comunale di Francavilla a sponsorizzare l’evento.