Monopoli – Altro derby con la Virtus Francavilla

Monopoli-Virtus Francavill per valevole la 15^ di C girone C, si giocherà domenica 27 alle 17.30, non più alle 14.30. Sarà il sig. Ermes Fabrizio Cavaliere, sezione di Paola, a dirigere il match. La Virtus Francavilla è su di giri, in virtù della roboante vittoria con il Taranto (3-0) mentre il Monopoli non ha ancora veramente svoltato dopo l’arrivo di Pancaro in panchina ed ha perso, domenica scorsa, 2-1 a Giugliano. Sarà sicuramente una partita combattuta.

