La guardia di Finanza ha sottoposto ai domiciliari uno dei due coniugi che gestivano il B&B e all’altro l’obbligo di firma

Bari – B&B frequentato da squillo. La Guardia di finanza di ha scoperto e sequestrato un B&B, di Gioia del Colle, frequentato da diverse squillo, con la complicità, pare, dei due coniugi che lo gestivano.

Le indagini sono partite da pubblcità apparse nel web, dove apparivano le foto delle donne con numero telefonico e riferimento al sesso, e indirizzo dove recarsi, dopo l’invio di un messaggio.

I due gestori non trascrivevano, come da legge, i nominativi di chi abitualmente alloggiava nella struttura e ne chi li frequentava, quindi per disposizione della procura, uno dei due è stato posto ai domiciliari, l’altro all’obbligo di firma.