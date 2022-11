Bari- fondi per 18 mln dal Pnrr, per la ricerca

Il prof. Pesole, una speranza per tutti e per chi ha una malattia rara

Bari-fondi per 18mln dal Pnrr, per la ricerca. La Commissione europea ha stanziato 40 milioni di euro per il progetto Infrastruttura dei dati del genoma (Gdi), coordinato da Elixir, l’Infrastruttura di ricerca europea per le scienze della vita e la bioinformatica che si basa su “nodi” nazionali.

Il futuro della Medicina di Precisione dell’Unione Europea è la speranza di una cura “su misura” per tutti, a maggior ragione per chi è affetto da una malattia rara.

Il nodo di Elixir ha sede amministrativa nel capoluogo pugliese, presso l’Istituto di Biomembrane, Bioenergetica e Biotecnologie Molecolari (Ibiom) del Cnr, ed è coordinato da Graziano Pesole, professore di Biologia molecolare dell’Ateneo “Aldo Moro”. ed è, appena, stato finanziato con 18 milioni di euro del Pnrr.

Il professor Pesole Ha dichiarato:

«Ogni individuo ha un profilo genetico specifico e diverso da quello di tutti gli altri, tanto che il Ris Carabinieri scopre gli autori dei delitti proprio grazie al Dna di un individuo. Ebbene, partendo dallo specifico profilo genetico, è possibile somministrare terapie e farmaci che sono su misura per ciascuno».