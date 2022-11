Musica – Diodato, un’altra opera d’arte. Canta per Diabolik 2

Diodato torna a lavorare per il cinema italiano con Se mi vuoi, canzone per Diabolik: Ginko all’attacco!: secondo capitolo della saga tratta dai fumetti delle sorelle Giussani, al cinema da ieri. Il brano si discosta ampiamente dall’atmosfera sognante di Che Vita Meravigliosa (composto per La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek) per avvicinarsi alle atmosfere tipiche di una theme song di James Bond, con ingresso piano e archi e una melodia di largo respiro piena di struggimento. Un brano-kolossal perfettamente in linea con il racconto del re del terrore, la bellezza di Eva Kant-Miriam Leone e Diabolik-Giacomo Gianniotti, il crimine misto alla caccia, alla fuga, alla tensione sessuale

Se mi vuoi, canzone-kolossal

Presentando la canzone il cantautore ha affermato che «scrivere questo brano mi ha dato la possibilità di affondare le mani nella mutevole materia del desiderio, di provare a tracciarne i chiaroscuri, a delineare i sussulti di una fiamma che brucia». Se mi vuoi (Carosello Records) è all’interno della colonna sonora del film dei Manetti Bros. firmata dai musicisti e compositori Pivio & Aldo De Scalzi. Tornati a collaborare con i registi con un sound unico che è un ritorno alle sonorità progressive degli anni 70. Fonte Io donna