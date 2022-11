Un caffè con Gianni Ippolito in diretta domenica mattina su Puglia Press TV alle 8:30, ma in on demand la trasmissione si potrà vederla quando si vuole anche sulla webTV

Attore stile anglo barese Gianni Ippolito nasce artisticamente con il teatro popolare, interpretando numerose commedie brillanti.

Comincia, in seguito, a fare una lunga serie di spettacoli di cabaret in tutta Italia, accompagnandosi ad importanti personaggi della TV italiana (Baudo, Costanzo, Castagna ecc..)

Ha partecipao a numerose trasmissioni televisive sia su reti locali che nazionali (RAI –MEDIASET) (Sarà vero?, Complotto di famiglia, Casa Castagna, Forum, In famiglia, La casa dei sogni, Domenica in)



Ha partecipato inoltre a commedie e fiction televisive quali: “Un medico in famiglia”, “Le ragazze di Piazza di Spagna”, “Un prete tra noi”, “Nebbie e delitti”, “Raccontami”, “Provaci ancora prof.”, ecc…



Tante le pubblicità e televendite televisive su reti nazionali a cui ha preso parte come attore caratterista.

Titolo del suo spettacolo di cabaret: “L’ottimismo è la fregatura della vita”.

Con un caffè con Gianni Ippolito parleremo della sua carriera, dei suoi compagni di viaggio e sveleremo tanti anedotti poco conosciuti.

Una domenica così … non si potrà dimenticar

