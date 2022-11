Durante l’attività ispettiva la Capitaneria di porto di Brindisi, ha riscontrato gravi deficenze in sicurezza

Brindisi-fermata in porto una nave mercantile. Il nucleo “Port State Control”della Capitaneria di Porto di Brindisi, giovedì 17 novembre, dopo aver controllato a fondo un mercantile battente bandiera panamense, ne ha disposto il fermo amministrativo, per le gravi deficienze in merito alla sicurezza.

Dal controllo sono emerse gravi irregolarità nella preparazione dell’equipaggio sulle procedure di sicurezza dell’abbandono nave.

La nave fermata è un cargo avente oltre trent’anni di vita ed un dislocamento di 1512 tonnellate.E’ stato riscontrato un mediocre standard di sicurezza della nave, notevolmente al di sotto dei livelli previsti dalla normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

L’unità è ormeggiata presso la banchina Costa ;Morena notd, rimarrà in porto finchè non saranno eliminate le irregolartità, e di concerto tornare in attività.