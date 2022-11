In quattro città della Puglia arriverà il Vero Santa Claus dal 19 al 22 Dicembre e saranno quattro grandi giorni di festa

Il Vero Santa Claus arriverà in Puglia il 19 Dicembre e vi rimarrà fino al 22.

Al ritorno del suo viaggio a Londra toccherà quattro città pugliesi in ciascuna delle quali resterà per un giorno intero.

Sarà accompagnato dai suoi elfi e dalle sue guardie. Sarà una grande festa per tutta la città. Il suo motto sarà: “Ecco lo spirito natalizio”.

In quattro città della Puglia arriverà il Vero Santa Claus e saranno quattro grandi feste che coinvolgeranno l’intera città: centro storico, quartieri, scuole, ospedali, attività commerciali ed istituzioni.

Ogni scuola sarà invitata a preparare dei canti natalizi che gli scolari, durante tutta la giornata, canteranno davanti al Vero Santa Claus.

Alla fine della giornata il gruppo più bravo sarà premiato da Santa Claus.

Sarà ripercorsa la tradizione natalizia canadese, quando i bambini cantano davanti alle abitazioni i cori natalizi ricevendo in regalo dolci e cioccolata calda.

Il vero Santa Claus percorrerà tutta la città con grande carro sul quale ci sarà la sua mitica slitta e, durante il passaggio, magicamente “calerà la neve”.

Santa Claus visiterà anche le case di riposo ed associazioni di volontariato, regalando doni.

Lo stesso Santa Claus premierà la vetrina più originale della città che avrà come tema: “Lo Spirito Natalizio”

L’organizzazione dell’Evento è della Associazione Events & Promotion di Roma, mentre l’ideatore del progetto è Antonio Rubino, già organizzatore di grandi eventi come Portici d’Estate,

La Girandola, Perbacco che, ed altre manifestazioni che hanno avuto come know how proprio il Natale svolti a Martina Franca, Francavilla Fontana, Matera e Brindisi.

“”In quattro città della Puglia arriverà il Vero Santa Claus dal 19 al 22 Dicembre. Questo progetto ha l’obiettivo di promuovere lo Spirito Natalizio” Ha dichiarato Antonio Rubino. “La scelta delle quattro città si baserà soprattutto sul fattore distanza, per renderla minima da ogni parte si arrivi dalla regione, questo affinché bambini e famiglie possano partecipare comunque ad uno dei quattro eventi e conoscere il vero Santa Claus.

Un altro obiettivo è quello di portare un po’ di ricchezza alle piccole e medie imprese locali, martoriate dalle difficoltà economiche relative al periodo che si sta vivendo. Sarà sicuramente un Natale diverso da quelli precedenti, ma chissà non possa essere migliore perlomeno nei sentimenti. Questo progetto nasce da una inedita indagine di mercato fatta all’interno della mia famiglia. Mi sono posto una domanda: Come fare a sorprendere le mie tre nipotine Giorgia, Caterina e Raffaella? La risposta è stata questo evento. Sarà uno dei più belli da me organizzati”.

Una imponente campagna pubblicitaria è già partita su tutti i portali di Natale:

I Comuni che vogliono candidarsi ad ospitare il Vero Santa Claus possono inviare email a info@ilverosantaclaus.it o telefonare al 3516500187