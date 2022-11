PMI DAY ’22: la bellezza al centro

Torna anche quest’anno il PMI Day, giunto alla sua tredicesima edizione. A Taranto e provincia l’evento, oramai consolidato, in cui le imprese aprono le porte agli studenti degli istituti superiori, si articolerà in due giornate: domani, 17, e venerdì 18 novembre, data ufficiale dell’evento.

Domattina due classi dell’IISS Alberghiero Mauro Perrone di Castellaneta (Ta) saranno ospiti dei Produttori Vini di Manduria, una realtà eccellente all’interno del nostro panorama vitivinicolo, che nel 2022 festeggia i 90 anni di attività. Presenzieranno Lella Miccolis, Presidente del Comitato Piccola Industria e Fabio Montefrancesco, Presidente della Sezione Cultura, Turismo e Agroalimentare di Confindustria Taranto.

Il 18 novembre, invece, l’IISS Falcone – Del Prete di Sava – con gli studenti dell’indirizzo di meccanica- sarà a Montemesola, in visita nella sede di Niteko srl – azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di lampade con tecnologia LED.

Le imprese – a partire dalle ore 9.30, e nell’arco della mattinata – ospiteranno studenti, insegnanti e comunità locali per mostrare il modo in cui si svolge l’attività produttiva e per raccontare storia, conquiste e progetti futuri dell’azienda.

Tema dell’edizione 2022 è la bellezza. La bellezza del saper fare italiano, espressione delle capacità, dei valori, della cultura che ritroviamo nelle produzioni di beni e servizi delle imprese. risultato concreto, dell’assumersi responsabilità anche oltre i cancelli dell’azienda, del “fare insieme” per condividere saperi e nuovi traguardi. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed è inserita nella Settimana della Cultura d’Impresa organizzata da Confindustria e nella Settimana europea delle PMI promossa dalla Commissione europea.