Un bel Taranto, anche se piuttosto incerottato, batte la Juve Stabia che difronte aveva un ex, tal Eziolino Capuano. Se i rossoblu hanno dato il massimo in questo match, gli undici di Colucci si sono fatti sorprendere. Il Taranto spiega subito di voler fare la partita e, con un centrocampo a cinque, argina la manovra degli stabiesi. Ne viene fuori un primo tempo in cui le squadre non mordono e si specchiano. Se si eccettua una sola occasione di Infantino di testa, palla parata facilmente dal portiere avversario e un solo affondo per la Juve Stabia, con Vannucchi che anticipa Pandolfi, il primo tempo è pari in tutto.

La ripresa inizia allo stesso modo ma, all’improvviso, arriva la svolta. Se vogliamo, la fiammata del Taranto parte proprio quando la squadra era in difficoltà, datosi che si erano fermati De Maria, Ferrara, Labriola e Guida. Infatti, è proprio il nuovo entrato Raicevic a mettere in moto, per ben due volte, l’altro subentrato La Monica, un ex che, prima si guadagna un rigore, trasformato da Antonio Romano e poi piazza un diagonale irresistibile alla destra di Barosi per il 2-0 finale. E’ festa sugli spalti, se così si può dire 700 spettatori, ospiti compresi.

Tabellino

TARANTO – JUVE STABIA 2-0

RETE: 81’ rigore Romano (T), 87’ La Monica (T)

TARANTO: Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Manetta; Mastromonaco, Romano, Labriola (50’ Vona), De Maria (46’ Mazza), Ferrara (60’ Chapi); Guida (71’ La Monica), Infantino (46’ Raicevic). Panchina: Loliva, Martorel, Granata, Panattoni, Maiorino. All. Capuano.

JUVE STABIA: Barosi; Maggioni (51’ Ricci), Caldore, Cinaglia (22’ Tonucci), Mignanelli; Scaccabarozzi (74’ Santos), Maselli (74’ Gerbo), Mignanelli; Silipo (51’ Peluso), Pandolfi, Bentivenga. Panchina: Russo, Dell’Orfanello, Carbone, Zigoni, Guarracini, Della Pietra, Picardi, D’Agostino. All. Colucci.

ARBITRO: Michele Delrio di Reggio Emilia. Assistenti: Simone Biffi di Treviglio e Alessandro Munerati di Rovigo. IV: Lorenzo Maccarini di Arezzo.

AMMONITI: Evangelisti, Romano, Vona, Mazza, Antonini (T); Maggioni, Ricci, Caldore, Mignanelli, Tonucci (JS).

NOTE: Recuperi 3’/5’. Angoli 1-3

foto G. Maffucci