Quante volte avete sentito la frase “la batteria è scarica prima di andare da qualche parte”? Forse anche voi avete sperimentato questo tipo di problema. Ovviamente queste cose sono sconvolgenti, perché comportano un po’ di disagi, a partire dall’allarme non funzionante fino all’impossibilità di avviare l’auto. Oggi impareremo a cosa serve una batteria per auto, ne descriveremo brevemente i tipi e conosceremo i segnali di guasto. Inoltre, alla fine vi forniremo una guida rapida su come sostituire il pezzo.

Perché un’auto ha bisogno di una batteria?

La batteria per auto è un tipo di batteria elettrica che viene utilizzata come fonte supplementare di elettricità. Si usa quando si ha bisogno di energia ma il motore dell’auto non è in funzione. Cioè, è possibile accendere le luci dell’auto, il sistema di allarme e molte altre cose che dipendono dalla batteria. È inoltre necessario ricordare che la batteria è necessaria ogni volta che si avvia il motore. Nelle auto elettriche, la batteria viene utilizzata come unica fonte di energia. In ogni caso, la batteria è un elemento necessario che ha una sua durata. Idealmente, (se usata correttamente) una batteria per auto può durare circa sette-otto anni.

Quali tipi di batterie per auto esistono?

Se si osservano le diverse batterie, può sembrare che siano drasticamente diverse. Tuttavia, ciò non è del tutto vero, poiché il principio di funzionamento presenta molte analogie tra loro. La batteria classica ha la forma di una scatola di diverse dimensioni con barattoli ed elettrodi a forma di piastre che vengono lavati con un liquido speciale. Le batterie più diffuse sono quelle ad acido. Si chiamano così proprio perché il liquido al loro interno è acido solforico. Attualmente sono classificati otto tipi di batterie per auto. Si differenziano tra loro per la composizione degli elettrodi e per i diversi tipi di liquido interno. In sintesi, esistono i seguenti tipi di batterie:

Con supporto di antimonio (uno dei primi tipi di batteria, oggi raramente utilizzato)

A basso contenuto di antimonio (variante relativamente economica che perde la sua carica in modo relativamente lento)

Calcio (alta capacità e assenza di manutenzione, ma sensibile alle fluttuazioni di tensione, ai danni meccanici e non tollera scariche complete)

Ibrido (include tutti i vantaggi dei tipi al calcio e all’antimonio).

Tipo Gel (all’interno della batteria non c’è più liquido ma gel, che impedisce le perdite, ma questa variante è molto costosa)

AGM (costo inferiore al tipo a gel, minore dipendenza dalla tensione di carica, migliore tolleranza ai cortocircuiti e migliore tolleranza alle basse temperature)

EFB (ottimo per il traffico cittadino perché tollera le soste e le partenze infinite)

Batterie alcaline (non sensibili alla scarica completa, meno dannose per l’ambiente)

Guasti della batteria e segnali di pericolo

Come si fa a sapere se la batteria dell’auto è al limite? Tutto dipende dalla natura del guasto.

Solfatazione (comparsa di una patina bianca estranea sulla piastra della batteria). Come conseguenza di questo guasto, si noterà che la tensione aumenta all’inizio della carica e la batteria non accetta corrente in generale. Un guasto di questo tipo può essere causato dalla permanenza in uno stato di scarica completa per lungo tempo, dall’utilizzo a temperature elevate, dalla mancanza di monitoraggio del corretto processo di carica e dal rabbocco con elettrolita invece che con acqua.

A volte può verificarsi un cortocircuito. Un cortocircuito può essere riconosciuto da un aumento della temperatura del fluido o del gel e da un’eccessiva gasatura. Tale guasto richiede la sostituzione della batteria.

La batteria si scarica rapidamente. Questo può essere causato da fluidi o gel contaminati.

Un circuito interrotto è caratterizzato da una mancanza di tensione sui terminali dei poli o tra le singole batterie.

A volte la polarità della batteria è invertita. Si noterà che quando la batteria è gravemente scarica non ci sono spazi per il recupero.

Grave ossidazione dei terminali della batteria. Si noterà che il motorino di avviamento ha smesso di muoversi e che i terminali si stanno surriscaldando.

Come si può sostituire la batteria?

Scegliere un’area sicura e aperta dove non si possano incontrare scintille o fiamme libere durante il lavoro. Aprire il cofano e individuare la batteria. Scollegare prima il cavo del meno (situato accanto al terminale e contrassegnato dal simbolo del meno). Poi fare lo stesso con il cavo positivo. Estrarre la batteria svitando i bulloni e sganciando gli elementi di fissaggio. Fate attenzione. Le batterie pesano molto. Pulire i terminali e i contatti prima di montarne uno nuovo. Rispettare la polarità e collegare prima il cavo positivo e poi quello negativo. Utilizzare grasso a base di litio per prevenire l’ossidazione.

