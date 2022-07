La Giunta ha bandito il concorso “Martina in Fiore 2022” per rendere più bello e accogliente il centro storico, coinvolgendo residenti e attività della zona. L’iniziativa comincerà il 1° agosto e terminerà il 30 settembre, come dispone la delibera (n.205 del 12 luglio 2022) approvata su proposta dell’Assessore al Turismo e al Decoro Urbano Vincenzo Angelini.

Al concorso possono partecipare proprietari, affittuari di unità immobiliari residenziali, singolarmente o per gruppi familiari o condominiali, nonché gli esercizi commerciali, produttivi e turistico-ricettivi presenti all’interno del centro storico come delimitato dalle seguenti strade: via Paisiello, via Mercadante, via Rossini, via Donizetti, via Pergolesi, via Bellini, via Mascagni (tratto da via Bellini a via Aprile), via Aprile, via Santoro (tratto da via Aprile a via Valle d’Itria), via Valle d’Itria (tratto da via Aprile a corso Italia), corso Italia fino a via Paisiello.

Il concorso, come prevede il regolamento, “consiste nell’abbellimento di balconi, terrazzi, finestre, davanzali, scale esterne orti e giardini”.

I concorrenti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, stagionale, annuale o perenne. Non possono utilizzare, invece, piante secche, sintetiche o fiori finti. Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non son rimborsabili. La partecipazione al concorso è gratuita.

Coloro che vogliono partecipare al concorso dovranno fotografare il proprio allestimento e inviare la o le foto (massimo 3 per concorrente) a protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it con oggetto Concorso Martina in Fiore 2022. La candidatura potrà essere anche consegnata a mano all’Ufficio segreteria del Comune in busta chiusa. Saranno premiati i primi cinque classificati. Tutte le norme per la partecipazione al concorso sono contenute nel regolamento pubblicato sul sito www.comune.martinafranca.ta.it

“Il concorso Martina in Fiore 2022 – ha spiegato l’assessore al Turismo Vincenzo Angelini – nasce dalla volontà di rendere il nostro centro storico, già bello e apprezzato da turisti italiani e stranieri, sempre più accogliente, colorato e gradevole. Il concorso ha anche la finalità di incentivare i cittadini a prendersi cura dei propri spazi attraverso elementi di decoro e di testimoniare col linguaggio dei fiori l’amore per la propria città”.

Inoltre, il Comune fornirà piante e fiori ornamentali, per rendere omogeneo il decoro floreale lungo le arterie principali del centro storico, piazza Roma, corso Vittorio Emanuele, piazza Maria Immacolata, piazza Plebiscito, via Cavour, via Garibaldi, via Principe Umberto, donerà vasi completi di fiori a seguito di manifestazione di interesse da parte dei cittadini e delle attività interessati. La donazione è vincolata all’obbligazione di prendersi cura del verde. Questi allestimenti non potranno partecipare al concorso “Martina in Fiore 2022”.

comunicato stampa diffuso dalla segreteria del sindaco