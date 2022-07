Di Costanzo si presenta con umiltà ma con tanta voglia di fare bene: “Sono davvero felice di essere qui, in una piazza importante della serie C. Qui ci sono stati grandi giocatori e bravi allenatori. Ovviamente, mi piacerebbe far meglio dell’anno scorso. E’ naturale che occorre migliorare il piazzamento per una squadra che è già in crescita avendo, negli ultimi due anni, prima conquistato la serie C, poi confermato la stessa.

Sarebbe bello, nel prossimo campionato, conquistare i playoff, magari togliendoci qualche soddisfazione. Sia chiaro, non voglio creare nessuna illusione. Anzi, dirò di più: siamo in una fase embrionale e, se il campionato incominciasse domani, noi non saremmo pronti nemmeno per una salvezza tranquilla. Ora, fino al 20, giorno in cui andremo in ritiro, bisogna preparare il gruppo. E, in questo campo, siamo nella fase embrionale, in cui il compito spetta a Dionisio di costruirlo e, per quel giorno, spero si componga almeno l’80% della rosa. La sostenibilità sarà fondamentale, quella che conoscete col nome di minutaggio. Il 70% delle squadre applicherà gli stessi nostri metodi per valorizzare e far cassa. Saranno due, tre, massimo quattro squadre a non tenerne conto. Sicuramente quelle che puntano alla promozione. Certamente servirà Marsili, un punto fisso della squadra, in campo a far da chioccia ai più giovani. E non sarà solo lui. Poi ci saranno certezze come Granata, una sorta di mezzo under, difensore centrale mancino classe 2000. Sul portiere, non ho dubbi: sarà over, anche se ne abbiamo appena preso un under molto bravo. Non cercherò giocatori impossibili ma, sicuramente, all’altezza del compito. Partiremo proprio come giocava Laterza con il modulo, con la difesa a 4. Laterza ha dimostrato di essere un bravo allenatore. A lui auguro una splendida carriera”.

Lo staff al completo, sarà composto da Francesco Di Nardo allenatore in seconda, Filippo Argano preparatore atletico, Vincenzo Marinacci preparatore dei portieri, Mario Spataro match analyst, Davide Sarli team manager.