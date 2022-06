Sabato 13 agosto è ancora lontano ma in questa torrida estate italiana, cominciata con largo anticipo, è già tempo di Serie A. L’edizione 2022-2023 del massimo campionato italiano difatti è alle porte.

Colpa, si fa per dire, del Mondiale qatariota previsto in inverno, cosa che costringe tutti i massimi campionati europei ad adeguarsi e a riscrivere i propri calendari.

Tutto anticipato di un mese dunque: il mercato si fa oggi, i calendari a brevissimo, i pronostici sono già partiti. Già è totoscudetto: l’Inter è favorita, seguita da Juve, Milan, Napoli e Roma.

Ma è già chiacchierata la corsa salvezza, con le tre neopromosse pronte ad insidiare le squadre che anno dopo anno lottano per rimanere in A. Cremonese e Monza aggiungono verve al calcio lombardo, già folto, mentre spetterà al Lecce tenere alto il nome del Salento e della Puglia, col ritorno in A dopo la cavalcata vincente nella scorsa stagione in Cadetteria.

I pugliesi hanno vinto la B, grazie ad un mix eccezionale tra giovani ed esperti: Coda e Strefezza hanno tenuto sulle spalle il peso dell’attacco salentino, Lucioni ha guidato la difesa. Assistiti da una rosa molto competitiva, composta anche dai giovanissimi Rodriguez, Gallo, Gendrey e compagni.

Demiurgo eccezionale Marco Baroni, che in Salento ha trovato anche una personalissima rivincita dopo qualche critica eccessiva e forse ingiusta. Ora con questa ossatura i salentini ripartono dalla Serie A, dove secondo il sito Rabona Scommesse sono tra le outsider da non sottovalutare. Per la salvezza e, perché no, per qualcosa in più. Di certo non basterà quanto di buono fatto nell’annata di B, che spesso è solo un trampolino di lancio verso la Serie A, tutt’altro che semplice e scontata, anzi pericolosa e piena di scontri insidiosi.

Proprio per questo il Lecce è tra le più attive sul mercato, anche perché il ritorno in A vuole essere permanente e non solo momentaneo, lungo il giro di un anno. Per questo i salentini stanno rinforzando la propria rosa in maniera puntuale: nelle ultime settimane è avvenuto il riscatto di Strefezza, un punto fisso ormai per i pugliesi; a centrocampo Corvino ha piazzato un colpo, con la riconferma di Morten Hjulmand, danese classe ’99, peso e sostanza a centrocampo.

Pantaleo Corvino, al secondo mandato a Lecce dopo i sette anni dei miracoli a fine anni ’90, vuol lasciare il segno. Difficile prevedere le prossime mosse ma quelle fatte, per ora, sembrano le più giuste ed indicate. Ultima, ma non per importanza, quella di Assan Ceesay, talentuoso attaccante del Gambia ed ex bomber dello Zurigo. Anche a lui il Lecce affida il sogno permanenza in Serie A.