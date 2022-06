Lo Yachting Club ha presentato il ricco cartellone estivo per festeggiare i 50 anni di attività. Tanti gli appuntamenti previsti da inizio luglio a metà settembre presso lo stabilimento di San Vito dove sono attesi ospiti di notevole richiamo. Si spazierà tra presentazione di libri, concerti al tramonto, rappresentazioni teatrali, spettacoli e cinema per un ricco programma di eventi, tutti importanti e da non perdere. Nella mattinata del 15 giugno, nella pineta dello Yachting, la tradizionale conferenza stampa per svelare i dettagli del programma. A fare gli onori di casa i titolari della struttura, Gianluca Piotti e Daniela Musolino, con la partecipazione degli sponsor della rassegna, tra cui il presidente della BCC di San Marzano, Emanuele di Palma, il direttore generale di Programma Sviluppo, Silvio Busico, Francesco Maldarizzi titolare della Maldarizzi Automotive Group e Angelo Varvaglione della Varvaglione 1921. Presenti anche il maestro Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia e Fabiano Marti ex assessore alla cultura e appena eletto consigliere comunale. In apertura, Daniela Musolino si è soffermata sulla storia dello stabilimento, attivo ormai da mezzo secolo. «Lo Yachting Club nasce nel 1972 da un’intuizione di mio padre, Elmo Musolino, che imprenditore metalmeccanico acquisisce un terreno sul mare a pochi passi dal faro di San Vito e lo trasforma inizialmente in un club esclusivo per soci e amici e quindi in un prestigioso stabilimento balneare – ha dichiarato –. Successivamente, al suo interno realizza una Club House, che negli anni ospita vari nomi prestigiosi: Ornella Vanoni, La Smorfia, Massimo Ranieri, Franco Califano, Patty Pravo e tanti altri famosi personaggi. Negli anni 90 io e mio marito Gianlucaabbiamo deciso di affiancare mio padre nella gestione della struttura, resa man mano sempre più funzionale e moderna. Nel 2006 la scelta di ristrutturare la Club House trasformandola in una discoteca invernale, a tutt’oggi una delle più rinomate della Puglia, che si alterna a quella estiva all’aperto. Nel 2010 gli interventi hanno riguardato la Y Beach, l’area dello Yachting per i giovani dedicata, di giorno, alle attività sportive ed ai giochi per i più piccoli e, di notte, alla musica e agli spettacoli. Y Beach gestita, insieme alla “nightlife” ed in particolare alla discoteca in partnership con gli amici di Musicaeparole, da nostro figlio Marco Piotti. Nel 2015 infine l’idea di affiancare allo stabilimento balneare un B&B realizzato nella villa con pineta, di nostra proprietà, sempre a Capo San Vito. Questa, in sintesi, la storia cinquantennale dello Yachting». Gianluca Piotti si è soffermato invece sugli eventi estivi pensati per celebrare il cinquantenario dello Yachting Club. «Vogliamo festeggiare questo importante anniversario anche con una edizione speciale della nostra tradizionale rassegna “L’Angolo della Conversazione” giunta alla sua 18^ edizione -ha spiegato-. Quest’anno la nostra rassegna è stata diversificata e potenziata, quindi non solo presentazioni di libri, ma anche concerti con gli amici dell’orchestra della Magna Grecia, il ritorno dopo due anni di blackout del cinema, sempre in collaborazione con l’Ariston, l’ultimo spettacolo di Pinuccio e delle rappresentazioni teatrali. In particolare inaugureremo la rassegna il 3 luglio con la “Medea” rivista da Luciano Violante, portata in scena in anteprima, con grandissimo successo, in occasione dell’anniversario della morte del giudice Falcone nella chiesa a Palermo dove è sepolto. Da sottolineare poi la ricchezza e varietà degli appuntamenti letterari: una serie di incontri con ospiti tutti di fama nazionale, solo per citare qualche nome, Andrea Scanzi, Paolo Crepet, ormai un habitué della nostra rassegna, Giancarlo De Cataldo, Valentina Petrini, Francesca Cavallo e tanti altri, per finire “col botto” insieme a Walter Veltroni, che presenterà il suo ultimo libro “La scelta”, e con la presentazione del libro degli amici della JonianDolphinConservation. A questo proposito desidero citare la Posidonia, sentinella della pulizia dell’acqua e habitat per decine di specie, presente ed in aumento nelle acque prospicenti lo Yachting a riprova della loro qualità. Infine mi fa piacere segnalare la serata con Mimmo Cavallo, il noto e amato artista tarantino, che ha espresso il desiderio di presentare il suo nuovo fantastico singolo dedicato a Taranto, “U Vurpe”, da noi.Come non accontentarlo?». Lo Yachting festeggia i suoi 50 anni anche con una serie di lavori: il collegamento, dopo un’attesa di oltre 15 anni, alla rete fognaria con evidenti vantaggi in termini pratici e ecologici, il potenziamento delle reti tecnologiche, che in concomitanza con il prossimo arrivo a San Vito della fibra daranno un forte impulso alla “digitalizzazione” delle attività edil completamento dei lavori inclusi in un progetto, approvato nel 2016, interrotti a causa della pandemia. Tra questi la ristrutturazione del locale sul mare, dove in passato sotto varie denominazioni (Kumbala, Terrazza Bar Club e altre) si sono svolte tante attività di successo, dalla discoteca alle presentazioni di libri, e che quest’anno invece sarà destinato ad un suggestivo Lounge Bar. Un angolo incantevole, sul mare sotto la luce del faro di San Vito, dove ascoltare un po’ di musica in sottofondo sorseggiando un buon cocktail o assaggiando alcune prelibatezze preparate da Antonio De Mitri della Puglieria di Corso Umberto. A proposito di anniversari, vale la pena ricordare i gestori del ristorante self–service dello Yachting Club, Damiano e Lucia, che quest’anno compiono 20 anni di attività.