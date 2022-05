L’incidente è avvenuto poco dopo le 14:00. Una ambulanza provenie da Taranto, all’incrocio tra Via Paisiello e Corso Italia, veniva letteralmente travolta da un furgone/caravan proveniente da via Paisiello, guidato da un cittadino albanese, che secondo alcune testimonianze aveva il verde al semaforo. Il Caravan andava poi a finire su un’altra auto ferma al semaforo. Sarebbero sei i feriti. Non ci sarebbe nessuno in gravi condizioni. Tra i feriti alche alcuni componenti del 118. “Abbiamo vissuto attimi di terrore – ha dichiarato il guidatore di un mezzi – Ho dovuto indietreggiare per evitare che mi entrasse in aoto” E’ intervenuta immediatamente la Polizia di Stato in assenza dei Vigili Urbani per fare i rilievi. Successivamente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la strada. “Non ho sentito nessuna sirena – ha dichiarato il guidatore del Caravan”. Le forze dell’Ordine hanno provveduto a fargli il test del tasso alcolemico.

«Il codice della strada prevede che chiunque ostacoli il passaggio di un mezzo di soccorso con dispositivo acustico e lampeggiante blu attivato, venga multato: si va da un minimo di 42 euro a un massimo di 173 . L’autorità giudiziaria può senza dubbio aprire un fascicolo e iscrivere nel registro degli indagati il conducente che non ha rispettato le regole del codice della strada, per interruzione di pubblico servizio fino ad arrivare a lesioni colpose o addirittura, se le conseguenze di salute sono gravi o mortali, anche per omicidio colposo.

Oltre all’aspetto giudiziario e quindi penale, c’è poi l’aspetto che riguarda il risarcimento civile: l’assicurazione non risponde per sinistri di questo genere poiché si tratta di intralcio a mezzi di pubblico servizio».