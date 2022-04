Con una delibera di giunta approvata oggi è stata rifinanziata l’attività ordinaria di Pugliapromozione per l’ammontare di 10 milioni di euro, a valere sulla annualità 2022.

“Destiniamo nuove risorse all’Agenzia Pugliapromozione per rilanciare nel post-pandemia la destinazione Puglia come meta di viaggio sicura e accogliente, in un’ottica di sviluppo turistico sostenibile”, dichiara l’assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane. “Nella strategia del turismo Puglia365 la destagionalizzazione è profondamente interconnessa ad un robusto rafforzamento dell’internazionalizzazione, nonché ad un innalzamento della qualità del prodotto e dell’offerta turistica . La destinazione di 10 milioni per il 2022 ci permette di continuare a finanziare e a rinnovare le progettualità utili a raggiungere questi obiettivi e ad accrescere così la competitività della nostra Regione in Italia e nel mondo”. Destiniamo nuove risorse all’Agenzia Pugliapromozione per rilanciare nel post-pandemia la destinazione Puglia come meta di viaggio sicura e accogliente, in un’ottica di sviluppo turistico sostenibile”.

Il lavoro di Pugliapromozione continuerà a dare valore ai progetti di brand della Puglia, con particolare attenzione alle attività B2C (Business to Consumer), per la comunicazione e promozione della destinazione, per l’innovazione, prodotto (arte e cultura, wellness, wedding, enogastronomia) ed accoglienza. “La nostra mission è continuare ad alimentare la ripresa del turismo, la destagionalizzazione, l’apertura di nuovi mercati, poiché il turismo rappresenta l’11% del PIL regionale”, prosegue Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione.

Nell’ambito delle schede progetto prodotte dall’Agenzia Pugliapromozione, ed approvate dalla giunta regionale Puglia, verranno rifinanziati le attività progettuali di: grandi eventi, inPuglia365, co-branding, media plan nazionale e internazionale, attività di educational/press tour, le attività di innovazione, le attività dei Pugliesi nel mondo, le fiere ed il prossimo Buy Puglia che si svolgerà ad ottobre.

comunicato stampa diffuso dall’Addetto Stampa di PUGLIAPROMOZIONE