“PACE”, scritta in tutte le lingue del mondo. E’il titolo della nuova produzione che vedrà l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana esibirsi a Bari e Cisternino, l’11 e il 12 marzo prossimi, per lanciare, attraverso la musica, un messaggio di dialogo e di pace solidarietà tra i popoli del mondo. Per l’occasione, nel concerto a Cisternino sul palco,sul palco, insieme all’ICO di Bari, ci saranno anche la violinista russa Ksenia Milas e suo marito Oleksandr Semchuk, violinista ucraino, impegnati in questi giorni in un tour per l’Italia denominato “La musica che unisce” con lo scopo di aiutare la Croce Rossa Italiana in una raccolta di fondi per l’emergenza umanitaria in Ucraina. “L’arte e la cultura sono sempre stati uno strumento di dialogo e di unione – commenta il sindaco metropolitano Antonio Decaro – e ci auguriamo possa esserlo anche in questa situazione drammatica. Ospitare nell’ambito di un concerto dell’Orchestra metropolitana il messaggio di pace di Ksenia Milas e suo marito Oleksandr Semchuk è per noi un onore oltre che un orgoglio perché la musica e l’arte non hanno bandiere se non quelle della pace e del piacere di chi vi assiste. Spero che il nostro territorio risponda positivamente a eventi di questo tipo provando a dare il nostro contributo concreto alle associazioni e ai volontari che, in queste ore, stanno prestando soccorso alla popolazione ucraina in fuga degli orrori della guerra”. Il primo appuntamento sarà venerdì 11 marzo, alle ore 20.45, nel marito Oleksandr Semchuk, violinista ucraino. Sul palco l’orchestra eseguirà in apertura di concerto il brano Melodia (con l’arrangiamento di Stefano Delle Donne) scritto da Myroslav Skoryk (1938-2020), uno dei più importanti compositori ucraini del secolo scorso, per il film “High Pass” (1981, del regista ucraino Voldodymyr Denysenko), pellicola sulla guerra partigiana che trova nel dialogo e nella pace il suo messaggio principale. L’Orchestra della Città metropolitana di Bari sarà diretta dal maestro Daniele Squeo, uno dei direttori d’opera emergenti nel panorama europeo. Attualmente è dal maestro Daniele Squeodel Pfalztheater di Kaiserslautern a partire dalla stagione 2020/2021. Info: biglietti in vendita presso il Nuovo Teatro Abeliano al prezzo unico ridotto di € 5,00.

Il concerto sarà replicato sabato 12 marzo, alle ore 20.00 nel Teatro Comunale Paolo Grassi a Cisternino, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Questa volta, ad eseguire il brano Melodia di Myroslav Skoryk, insieme all’Orchestra sinfonica metropolitana, ci sarà la coppia di musicisti Ksenia Milas e Oleksandr Semchuk, uniti nella musica e nell’amore. Il ricavato della serata sarà devoluto alle attività della CRI (Croce Rossa Italiana) – Emergenza Ucraina. Info: biglietti a prezzo unico € 3,00. In vendita on line e nei punti vendita Vivaticket e Calib, Libreria Caffè (Via Ciro Menotti, 8 – Cisternino). Contatti: +39 328 971 4139.