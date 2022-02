La vita da neopatentato non è mai facile, e chiunque abbia preso la patente sicuramente saprà di cosa stiamo parlando. Quando non si ha una particolare esperienza alla guida, o quando essa manca del tutto, girovagare per le strade equivale a fare il pieno di ansia e stress. Un po’ per colpa dell’inesperienza, un po’ perché le altre auto, i motori e il contesto in generale non aiutano. Ebbene, sommando questi fattori, la Penisola risulta essere nella top ten dei paesi più stressanti per imparare a guidare.

L’Italia nella top 10 dei paesi più stressanti per un neopatentato

Guidare in Italia è stressante: una regola che vale per chi ha anni di esperienza al volante, e ovviamente anche per chi ha iniziato da poco a guidare un’automobile. Si parla di una vera e propria ansia da prestazione, che include alcuni fattori in particolare, come i fatidici parcheggi con le altre vetture che strombazzano dietro la nostra. Il nervosismo e lo stress sono all’ordine del giorno per un neopatentato italiano, che deve continuamente fare i conti con situazioni al limite.

Si parla della congestione del traffico cittadino, che impone sin da subito di prendere confidenza con il “gioco” dei pedali, e delle persone che corrono come se non esistesse un domani. La paura principale riguarda chiaramente il possibile rischio di incidente, anche alla luce del fatto che l’Italia – purtroppo – ha un tasso molto elevato. La Penisola non è comunque prima in classifica: la graduatoria dei paesi più stressanti per i neopatentati viene vinta dalla Romania, con la Malesia al secondo posto e le Filippine a chiudere il trittico. Nel prossimo paragrafo, invece, ci concentreremo sui vantaggi delle auto usate per i neopatentati.

Perché conviene comprare un’auto usata per i neopatentati?

Prima di tutto perché hanno un costo molto più abbordabile. In secondo luogo, perché, a differenza delle auto nuove, eventuali danni si possono assorbire con maggiore tranquillità psicologica.

Certo, le auto usate devono essere scelte con particolare attenzione, evitando di incappare in truffe, che purtroppo in questo settore sono all’ordine del giorno. Per scavalcare il problema è comunque possibile optare per l’acquisto di un’auto a km0, valutando su alcune piattaforme il modello che più si adatta alle proprie esigenze. Le auto di questo tipo sono molto più affidabili, dato che di fatto si tratta di vetture seminuove, che hanno percorso pochissimi chilometri e che spesso sono state esposte per mesi presso le concessionarie.

Inoltre, le auto usate consentono di scegliere dei modelli più grandi ad un prezzo inferiore, sebbene questa non sia una caratteristica fondamentale per un neopatentato. Occorre comunque ripetere di fare attenzione: prima dell’acquisto conviene sempre far controllare il veicolo dal proprio meccanico di fiducia, per individuare anzitempo eventuali problemi.