Smau supporta dal 1964, con il suo circuito di eventi sul territorio, le aziende e i suoi professionisti nel soddisfare il fabbisogno di innovazione promuovendo il networking e l’aggiornamento professionale, diventando una piattaforma di relazione che collega le aziende all’intero ecosistema dell’innovazione: startup, incubatori, acceleratori, partner tecnologici, pubbliche amministrazioni, seguendo le dinamiche dell’innovazione aperta.

È la principale fiera italiana dedicata alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione: pochi sanno che SMAU altro non è che l’acronimo di “Salone Macchine e Attrezzature per l’Ufficio” a dimostrazione della straordinaria longevità dell’iniziativa che ha saputo reinventarsi restando il punto di riferimento dell’ecosistema dell’innovazione nazionale e internazionale.

Smau oggi è una piattaforma indipendente e dinamica, che grazie ai suoi tanti eventi, primo fra tutti il Road show, raccoglie attorno a sé imprese, startup e big player. Le migliori eccellenze innovative, ovvero tutte quelle realtà che stanno lavorando con passione ed energia per rilanciare l’economia italiana e l’innovazione targata Made in Italy si ritrovano per programmare il futuro.

Grande importanza in questi hanno è stata data anche alla formazione per consentire agli imprenditori di essere pronti ad affrontare i rapidi cambiamenti del mercato, per aggiornarsi e per capire come adattare le ultime innovazioni. Per questo Smau ha messo a punto una piattaforma gratuita di formazione e aggiornamento professionale, la Smau Academy, attiva 365 giorni l’anno e dedicata ai manager e specialisti italiani che vogliono accrescere le proprie competenze. Gratuitamente sono on-line i workshop più seguiti del Road show Smau sia in podcast, su iTunes e su Spotify, che in formato video sul sito www.smauacademy.it: brevi pillole formative da 50 minuti che accompagnano i professionisti su tematiche di grande attualità, come il marketing digitale, gli analytics, i social media per il business, l’internazionalizzazione, l’industria 4.0, il cloud, la cyber security e molto altro.

Il Road show Smau farà tappa a Taranto giovedì 27 gennaio 2022: la sede scelta per l’iniziativa è quello del Porto di Taranto.

Grazie all’impegno profuso negli scorsi mesi del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Taranto, l’on. Gianfranco Chiarelli, questa opportunità viene proposta per mettere in connessione, in modo nuovo, imprese, startup, soggetti intermedi e attori della pubblica amministrazione, per condividere esperienze di innovazione e favorire la nascita di nuove partnership.

L’iniziativa nasce in collaborazione con ICE e Camera di Commercio di Taranto ed è dedicato a imprese e professionisti del territorio, l’evento sarà un’occasione di incontro tra aziende, stakeholder e imprese innovative sui temi dell’Open Innovation, con un focus particolare sulla sostenibilità declinata in: industria 4.0 e trasformazione energetica. Queste tematiche saranno discusse attraverso momenti Live Show trasmessi anche in streaming live sui canali Smau e Tavoli di lavoro con l’obiettivo di facilitare la condivisione di esperienze tra domanda e offerta di innovazione.

«Smau è quel luogo dove poter trovare l’innovazione adeguata alle sfide che le imprese, di qualsiasi settore merceologico, devono affrontare in un mercato sempre più globale». Così l’on. Chiarelli, Commissario Straordinario dell’ente camerale, che aggiunge: «I format proposti da Smau sono convinto possano rappresentare il punto di partenza per favorire sinergie fra competenze diverse attorno alla ricerca di una soluzione innovativa sia essa di prodotto che di di processo. Nella visita istituzionale fatta in ottobre a Milano, ho avuto modo di apprezzare il focus sull’Industy 4.0. Ho trovato un denso programma di contenuti dove apprezzare ad esempio i vantaggi della lean production, della prototipazione rapida e dove approfondire le importanti opportunità economico-finanziarie a disposizione di tutte le imprese italiane».

Realtà Aumentata e Realtà Virtuale, Cloud Computing, IoT: il mercato non arresta la sua crescita, grazie alla spinta delle componenti più innovative che investono in ricerca e sviluppo, quelle che permettono la trasformazione digitale di processi e modelli di business, spinta che si propaga non solo al software e ai servizi, ma anche ai dispositivi e ai sistemi.

Smau è da sempre anche vetrina internazionale, vero attuatore della internazionalizzazione. La gestione dell’innovazione rappresenta ancora oggi una sfida per le imprese italiane, ma l’interesse per la tematica e soprattutto nei confronti dei grandi player internazionali, sta aumentando. Lo stadio di sviluppo è ancora iniziale, ma mai come oggi si sta affermando da parte dell’ecosistema italiano la voglia di entrare in contatto con realtà che abilitano i processi d’innovazione delle imprese e di vedere di persona come, oltre frontiera, coltivano l’innovazione. Uno scambio di buone pratiche che può far soltanto crescere il nostro mercato.

Il Road show Smau è riservato agli operatori professionali: imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti. È utile, per meglio fruire delle occasioni messe in campo da Smau, specificare come i Live Show sono eventi aperti al pubblico dove imprese e attori della pubblica amministrazione presentano i propri progetti, iniziative ed esperienze di innovazione e dove una selezione di startup che offrono prodotti e soluzioni specifiche si presentano nell’ambito di uno speed pitching.

I Tavoli di Lavoro sono invece eventi su invito in cui aziende del territorio, realtà nazionali e internazionali, imprese innovative e soggetti intermedi si confrontano su un tema specifico, portando la propria esperienza, le proprie idee e proposte, finalizzate alla condivisione di attività in corso, all’avvio di nuove collaborazioni e alla nascita di partnership tra i partecipanti.

La partecipazione è gratuita previa registrazione.

Salvatore Perillo