Ideato dal Movimento Cristiano Lavoratori di Massafra (TA), il Premio MCL – alla sua prima edizione – ha visto protagonista il mondo della ricerca scientifica, della cultura, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dell’innovazione e del sociale. Presso il Palazzo della Cultura, nel cuore del centro cittadino di Massafra, quest’oggi cerimonia di conferimento dei premi alle realtà imprenditoriali, delle libere professioni e dell’associazionismo della provincia di Taranto che con coraggio, visione e sviluppo, continuano a far vivere le esigenze dell’economia con quelle dell’etica e della solidarietà, tutelando e promuovendo il primato indiscutibile della persona umana.

«Gli imprenditori, i liberi professionisti e l’associazionismo, sono degli eroi moderni, che quotidianamente mettono a servizio del proprio territorio originalità, conoscenza, creatività, innovazione e solidarietà. Il premio MCL, alla sua prima edizione, è dedicato a questi uomini e donne coraggiosi, che non sono i perdenti della globalizzazione ma gli unici giocatori» ha dichiarato Vincenzo Bommino, presidente del Movimento Cristiano Lavoratori della città di Massafra. «Il premio, enfatizza l’importanza della cooperazione e del lavoro di squadra, punta l’attenzione anche sulla valorizzazione dei talenti, premiando chi con dedizione svolge il proprio lavoro da molto tempo, ma soprattutto le tante figure competenti che si spendono quotidianamente a favore anche della legalità, altro punto determinante di Casa MCL».

Tra i premi della I^ edizione:

Premio MCL Servizio Altruistico: conferito al Rotary Club Distretto 2120 sede di Massafra, per il proficuo impegno nella diffusione della cultura, del sapere e nella promozione dello sviluppo dell’ideale del “servire” inteso come motore propulsore di unità orientata alla responsabilità sociale.

Premio MCL Donne in Classe A: conferito a Filomena Stea, legale rappresentante della società New Professional Services S.r.l.s., per la capacità e l’impegno, tutto femminile, di guardare al futuro non solo con un’attenzione al profitto ma soprattutto con una cura all’ambiente e alla qualità dei prodotti.

Premio MCL Eccellenza Imprenditoriale: conferito al dr. Aldo Chetry, legale rappresentante di Urban Labs SpA, organismo di ricerca ed ente accreditato Università Pegaso e Mercatorum sede di Taranto, per l’ impegno nei vari ambiti culturali dell’innovazione e della formazione.

Premio MCL Consulenza e Leadership in ambito Sicurezza sul Lavoro: conferito all’ing. Vittorio Bilardi, legale rappresentante dello Studio di Consulenza Aziendale “Delta Consulting Management System”, per il proficuo impegno profuso nella diffusione e nella promozione della cultura della sicurezza sul lavoro, attraverso l’applicazione delle più avanzate tecnologie di analisi e prevenzione dei rischi e la stabile inclusione nelle strategie manageriali, come valore etico ma anche quale fattore di impulso organizzativo e di vantaggio competitivo per le imprese.

Premio MCL per la Promozione e lo Sviluppo della Ricerca Medico Scientifica: conferito al prof. dott. Marco Tatullo, per l’eccellenza degli alti meriti accademici e scientifici nei diversi ambiti di sviluppo e ricerca innovativa nel settore della medicina rigenerativa tissutale in ambito biomedico

Premio Best Practices ed Innovazione Tecnologica: conferito al sig. Oronzo Minardi, Legale Rappresentante della Società I.A.M. S.r.L., per l’impegno profuso nell’implementazione di innovazioni e tecnologie digitali impresa 4.0.

BIOGRAFIA DEI PREMIATI:

Prof. Dott. Marco Tatullo: nato a Taranto risiede a Crotone ove ricopre la funzione di Direttore Scientifico del centro di ricerca “Tecnologica Research Institute”, del Gruppo Marrelli.. Membro della CED-IADR., nonostante la giovane età, ha già al suo attivo ben 2 lauree, in Medicina ed in Odontoiatria, un dottorato di ricerca in Biochimica medica, oltre 70 pubblicazioni internazionali, 1 libro e numerosi premi. Si occupa da anni di medicina rigenerativa e biomateriali innovativi.

Ing. Vittorio Bilardi: natio di Crotone, vive e opera professionalmente in Massafra da 15 anni. HSE MANAGER ed RSPP per diverse grosse realtà imprenditoriali del territorio, è legale rappresentante dello studio di consulenza direzionale aziendale “Delta Consulting Management System”, di cui è titolare. Plurispecializzato nel settore della sicurezza, qualità ed ambiente, è docente formatore qualificato in ambito prevenzione e protezione e safety coaching in ambito BBS. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni editoriali sul tema della sicurezza sul lavoro e management aziendale.

Filomena Stea: Massafrese dok, è titolare e legale rappresentante della New Professional Service Srls, nota realtà aziendale del nostro territorio. Operante da anni nel settore della sanificazione e disinfezione ambientale, rappresenta una realtà dinamica, il cui risultato testimonia la grande forza delle donne e la loro tenacia nel mettersi in gioco nonostante anni non facili per lo sviluppo di un progetto imprenditoriale.

Dott. Aldo Chetry: nato a Taranto e laureatosi in Giurisprudenza, è Project Manager e Legale Rappresentante della Urban Labs S.p.A.. organismo di ricerca. Membro del comitato di gestione del settore dei Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Taranto, è direttore delle università telematiche Unipegaso e Unimercatorum sedi di Taranto.

Oronzo Minardi: nato a Massafra, è legale rappresentante della I.A.M. S.r.l., azienda specializzata in lavorazioni 2D e 3D ad alta precisione. Nota realtà imprenditoriale, la I.A.M. S.r.l. nasce nel 1988 e per le competenze maturate negli anni ed il continuo aggiornamento tecnologico, è punto di riferimento per diversi gruppi industriali nazionali e esteri che operano nel campo Aerospaziale. Il suo motto è: “DISTINGUERSI PER NON ESTINGUERSI”

Rotary Club Massafra: Ispiratori del cambiamento per il territorio, rappresentano un grande orgoglio per la nostra città, ricchezza del substrato umano cittadino e della base associativa che va incentivata e valorizzata puntando all’aggregazione e al gioco di squadra. Con le loro iniziative incentrate nella promozione dell’ideale del “servire”, il Rotary Club Massafra segna quotidianamente la strada per un futuro vitale e notevole nei rapporti con il Territorio.