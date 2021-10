Il pane di Altamura conosciuto in tutto il mondo, ha ottenuto nel 2003 la prestigiosa certificazione europea D.O.P. ( Denominazione d’ Origine Protetta ).

Ricavato dalla macinazione dei grani duri delle varietà “ appulo ”, “ arcangelo ”, “ duilio ” e “ simeto ” della zona geografica delimitata nel disciplinare di produzione che comprende i territori dei Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e Minervino Murge. E’ il primo prodotto della categoria merceologica Panetteria e prodotti da forno a vantare questo bollino europeo di qualità.

Il pane di Altamura, frutto di una tradizione secolare, si ottiene mescolando la semola rimacinata di grano duro 100% locale e certificata, con acqua e lievito naturale rigenerato ormai da decenni, detto “ lievito madre ”.

Presente ormai sulle tavole d’ Europa, ha tra le sue numerose caratteristiche organolettiche, quella della lunga durata, circa 9 giorni. Un prodotto che non si butta mai. Come in passato, ancora oggi ad Altamura, anche dopo diversi giorni, il pane raffermo non viene mai buttato, bensì riutilizzato in diversi modi in prelibate ricette come: cialda fredda, bruschette, pancotto, pane in carrozza, polpette e tante altre.

Degustazioni, laboratori e convegni per celebrare il Pane di Altamura DOP; al via il 16 ottobre una giornata dedicata al pane più apprezzato d’ Italia. In occasione del “ World Bread Day – Giornata Mondiale del Pane 2021 ” il Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Pane di Altamura DOP ha organizzato una giornata interamente dedicata al re dei prodotti da forno, nella città che da centinaia di anni lo sforna, contribuendo quotidianamente a mantenere elevato il livello del food italiano nel mondo.

Il ricco programma della giornata sarà valorizzato dalla partecipazione di alcuni prodotti dell’ eccellenza italiana nel mondo: prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano, formaggio Asiago, burrata di Andria, olio Dauno, cipolla di Margherita di Savoia, lenticchia di Altamura. Prodotti che solitamente vengono consumati anche in accoppiata col pane di Altamura.

Gli eventi si terranno in due location adiacenti al centro storico di Altamura:

l’ ex monastero del Soccorso ( Piazza della Resistenza 5 );

l’ atrio del liceo Cagnazzi ( Piazza Zanardelli 30 ).

“ In questi anni – ha dichiarato Luigi Picerno, presidente del Consorzio – abbiamo affrontato con determinazione le difficoltà e le insidie del mercato globalizzato e al contempo ne abbiamo colto le opportunità, consapevoli che un prodotto territoriale come il Pane di Altamura deve rispettare precisi standard qualitativi. Apprendere che il nostro pane è il più apprezzato dagli italiani significa che il lavoro e la strada intrapresa sono stati quelli giusti.

Sogno Altamura città italiana del pane. Perché questa città, attraverso i suoi artigiani, non ha diffuso e promosso solo il suo pane ma la cultura della panificazione italiana nel mondo ”.

Francesca Branà