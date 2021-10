Chiorra 6- Nonostante non sia stato impegnato e non abbia preso gol, era meno sereno del solito (vedere l’uscita sull’ultima incursione degli ospiti).

Riccardi 6,5 Ormai una certezza in difesa. Lo si denota dal fatto che dal suo arrivo, è diventato difficile segnare ai rossoblù.

Zullo 6.5 Buona prova del difensore che cresce partita dopo partita.

Benassai 7- Un vero lottatore, qualcosa in più di Ricciardi e Zullo. (Migliore in campo)

Ferrara 6,5 Solita partita a pieni polmoni, si spera nulla di grave nell’incidente occorsogli all’ultimo minuto.

Bellocq 5,5 Ancora un passo indietro del centrocampista che è sembrato stanco.

Dal 56′ Labriola 5,5 Non ci sono stati miglioramenti nel reparto con il suo ingresso.

Marsili 6,5 Non gli si può rimproverare nulla. Da’ sempre l’anima.

Civilleri 6 Nulla può contro avversari guardinghi; è sembrato meno in palla del solito.

Dall’80’ Santarpia-s.v.

Mastromonaco 6,5 Tanta voglia di mettersi in luce e di scardinare la difesa avversaria. Bene anche nelle retrovie.

Dal 56′ Pacilli 6 Gioca la palla come pochi: siamo certi che sarà più utile alla causa quando sarà in piena forma.

Saraniti 5.5 Un po’ troppo solo in avanti anche se sa vedersela bene ma non riesce a dare la svolta al match nel suo ruolo effettivo. Meglio nel primo tempo.

Giovinco 5,5 Un po’ nervoso, il che nuoce alla sua prestazione. Mai pericoloso.

Dall’85’ Ghisleni-s.v.

All. Laterza 6 Sufficienza perché non ha perso. Ci si aspettava un cambio di modulo prima. Ma forse ha ragione lui. La classifica è buona ma potrebbe accorciarsi brutalmente con una sconfitta a Catanzaro. A lui il compito di far risultato in Calabria.