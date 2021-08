Sarà il fine agosto più bello che si potesse immaginare, quello del 31 nel Castello Spagnolo in provincia di Taranto. Un posto incantevole e suggestivo scelto da Antonio Rubino che di grandi eventi ne ha organizzati tanti nella sua carriera di organizzatore, per una serata che rimarrà nel cuore e nella mente dei 120 ospiti invitati dall’associazione Events & Promotion di Roma, della quale lo stesso Rubino è presidente. Peppino Di Capri è, senza ombra di dubbio, l’artista che ha unito diverse generazioni di coppie, sotto l’ombrello dei sentimenti che hanno propiziato tanti amori. Le sue canzoni sono conosciute in tutto il mondo: Champagne, Roberta, un grande amore e niente più, Luna Caprese, Nessuno al mondo ed altre centinaia di canzoni.

Peppino Di Capri, un ritorno in Puglia, una regione che l’ha amata molto

Ed è stato un amore ricambiato. Ho tanti ricordi in ciascuna provincia, soprattutto nei più rinomati locali balneari delle due bellissime coste. Come dimenticare quelle serate estive. Ricordo molto bene alcuni locali di Taranto sulla costa. Se non mi sbaglio a Lido Silvana

Lei ha vinto sia Sanremo che il Festival della canzone napoletana, a significare che la melodia alla fine unisce tutti, ma Champagne a chi l’ha dedicata?

A nessuno. E’ una bella canzone che in realtà parla di una di una fine di un amore dovuta ad un tradimento, con un po’ di nostalgia, cosa che accade spesso

Di Capri, lei ha vissuto tanti cambiamenti della musica internazionale, dagli anni cinquanta ad oggi. Ci sono state delle vere e proprie rivoluzioni. Nessuno dimentica che lei apriva i concerti dei Beatles

Si, è vero. Per la verità non li ho conosciuti molto e dovetti aspettare l’ultimo giorno a Roma per avere una loro foto che conservo gelosamente. E’ tra i più bei ricordi della mia carriera. Ricordo anche quando George Harrison mi riprese per una loro canzone con una 16 millimetri. Gli dissi che ero quello che apriva i loro concerti e me lo fecero fare”.

Quella organizzata da Rubino al Castello Spagnolo per un numero limitatissimo di persone nell’ambito del Puglia Top Players 2021 sarà una serata piuttosto inedita

Mi piace questo genere di serate. Si crea una intimità tra l’artista ed il pubblico durante le quali si potranno rivivere momenti indimenticabili della propria vita. Poi conosco l’organizzatore per altre serate alle quali ho partecipato ed organizzate da lui. So che riservano sempre delle sorprese piacevoli.

A presentare il Puglia Top Players 2021, senza dubbio il conduttore pugliese più in auge su RaiUno: Beppe Convertini

Il rapporto tra me ed Antonio è speciale. Io ho iniziato con lui a Portici d’Estate da modello. Poi lui mi ha voluto in tante altre occasioni, non solo in Puglia come conduttore di diverse edizioni di Portici d’Estate, ma anche a Roma, ricordo una edizione di Portici in Capitale a Palazzo Ferraioli e Palazzo Barberini organizzate da lui. E’ certamente tra i migliori organizzatori italiani di eventi

Ci spiega il Puglia Top Players

E’ un riconoscimento ideato dalla Events & Promotion per quegli imprenditori che sono come le ginestre, il poemetto di Giacomo Leopardi, ovvero resistono alle insidie del tempo ed ai quali, in questo momento più che mai, va attribuito un grande merito. E’ stato assolutamente straordinario l’accostamento di questo premio con Peppino Di Capri. Anche le sue canzoni hanno superato le insidie dei tanti cambiamenti musicali ed oggi sono altrettanto forti come lo erano tanti anni fa

Quindi un premio agli imprenditori che resistono, ma anche ad eccellenze in altri settori

Assolutamente sì

Ci può anticipare il nome dei premiati?

L’organizzazione sta ancora concludendo l’elenco, ma possiamo già anticiparne alcuni, ad iniziare dal prof. Alfredo Rubini, purtroppo scomparso qualche anno fa, il quale è stato uno dei pionieri dell’emittenza radiofonica pugliese ed è colui che ha creato Radio Italia anni 60 che è partner di questo evento. Poi ci sono delle famiglie storiche pugliesi da generazioni in diversi settori, come ad esempio i Tempestoso nei prodotti Caseari, i D’Antona nelle auto, gli Scialpi la più grande realtà termoidraulica del Sud, i Simeone in diversi settori imprenditoriali come ad esempio le mele prodotte al Sud fino agli idrocarburi, gli Oliva nella sanità, lo stilista Magli protagonista involontario anche del Gossip, i Lucarella, una generazione di farmacisti ed altri imprenditori e personaggi i cui nomi saranno comunicati ufficialmente nei prossimi giorni

Antonio Rubino, dopo le XX edizioni di Portici d’Estate che hanno visto sui palcoscenici di Martina Franca, Taranto e Margherita di Savoia centinaia di big, tra questi Giorgia, Baroni, Mango, Patti Pravo, Loredana Bertè, Barbarossa, Masini, Giancarlo Giannini, Placido, Manuela Arcuri, Carlo Verdone, Toto Cutugno e l’elenco è molto lungo, oltre ad altri eventi come La Girandola ed il Vero Santa Claus. Il Top Puglia Players è un’altra sua creazione

Ritengo che il mondo sia cambiato. Non sono sicuro si potranno più fare eventi con tanta gente come nel passato. Nulla tornerà più come prima, ma sono sicuro che ogni criticità nasconda una opportunità. Se Dio vorrà porteremo in tutta la Puglia questo Puglia Top Players per individuare e promuovere le imprese e gli imprenditori forti come la Ginestra di Giacomo Leopardi, ricordata da Beppe Convertini. E lo faremo con grandi personaggi del calibro di Peppino Di Capri, in serate riservate a poche centinaia di persone, ma che saranno prodotte da grosse emittenti televisive.

Ma chi vuole proporsi per ricevere l’invito?

Può chiamare allo 06.86356238 iscrivendosi gratuitamente all’associazione Events & Promotion di Roma

Il 31 agosto 2021, non sarà la fine dell’estate pugliese.