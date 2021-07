L’ Oversound Music Festival arriva a Lecce con Mario Biondi

Giovedì 5 agosto in Piazza Libertini a Lecce si terrà il concerto di Mario Biondi, apprezzato cantante catanese, dal timbro marcatamente black, che sta girando l’ Italia presentando il suo nuovo lavoro discografico

“Dare”, celebrativo dei suoi 50 anni, compiuti il 28 gennaio 2021.

La sua performance coinciderà con il primo appuntamento nel capoluogo salentino dell’ Oversound Music Festival, un progetto dell’agenzia M&P Company e dell’etichetta Vulkano Concerti, che porterà sul palco di piazza Libertini importanti artisti della musica e dello spettacolo.

Mario Ranno, in arte Mario Biondi, deve il suo nome d’arte a quello del padre Stefano in arte Stefano Biondi, noto nell’ isola per “ Tu malatia ”, scritta per la sua Catania e diventata un inno della città sicula. Il timbro del giovane Biondi lo ha portato già a dodici anni a farsi conoscere come corista, girando a seguito del padre e delle piccole orchestre. Dopo varie esperienze come la collaborazione in sala di registrazione con artisti come Ray Charles, la pubblicazione dell’album “Whisky a Go Go” con Capiozzo & Mecco, si è fatto conoscere nel mondo con il suo primo album “ Handful of Soul ” contenente la traccia “ This Is What You Are ” pubblicata due anni prima, nel 2004, pensata per il mercato giapponese ma arrivata anche nelle radio europee.

Nel suo percorso artistico da allora sono seguiti una decina di album e un grande successo di critica e di pubblico.

Con “ Dare ” Mario Biondi ha voluto unire lo stile degli esordi, marcatamente jazz e soul, a sonorità ancora poco esplorate, tra funk, disco, pop, perfino con passaggi rock, andando a definire un sound molto vario ma sempre eclettico, adulto e contemporaneo. Per questo progetto ha avuto il supporto di amici e colleghi tra cui Dodi Battaglia, Il Volo, gli Incognito, Olivia Trummer e i musicisti con cui Mario ha raggiunto il successo, ovvero i The Highfive Quintet di Fabrizio Bosso.

Durante la sua esibizione, con la sua inconfondibile voce baritonale, Biondi proporrà i nuovi inediti e le cover raccolte in “Dare”, come “Strangers in the night” di Frank Sinatra, i suoi più importanti successi, tra i quali non mancherà “This is what you are” e uno speciale omaggio a Lucio Battisti, con un coinvolgente arrangiamento di “Prendila così”.

In apertura del concerto sarà presentato l’Oversound Music Festival dall’organizzatore Salvatore Pagano e dall’assessore al Turismo, allo Spettacolo e al Commercio del Comune di Lecce Paolo Foresio. A questo momento introduttivo seguirà l’open act a cura del gruppo Valentina e il Trio d’eau, composto da Valentina Negro alla voce, Salvatore D’Alba al piano, Giuseppe Spedicato al basso acustico e Ovidio Venturoso al cajon drumset.

Oversound Music Festival – Piazza Libertini – Lecce

Inizio concerto: 20:30

Francesca Branà