Pubblichiamo nel seguito un comunicato del movimento VOX ITALIA su recente manifestazione a Corato.

“Grande affluenza di pubblico, oltre un centinaio di persone in una domenica mattina di “Zona Arancione”, per la cittadina di Corato (BA), che la scorsa domenica 2 maggio 2021, ha ospitato una manifestazione di libera informazione in ordine alla gestione fallimentare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 come fin qui è stata realizzata dal governo italiano.

Organizzata dal Circolo di Corato di Vox Italia con i suoi maggiori esponenti, Daniela Tarantini, Antonio Procacci, Alfonso Castrigno, Alessandro Minervini e Alessandro Mastrototaro, con l’adesione delle associazioni l’Eretico, Salviamo i bambini, Psicoluoghi, Iridea, Scuola Parentale Claudio Naranjo, I Cittadini contro le mafie e la corruzione, si è voluto sottolineare, da parte degli illustri ospiti, come la narrazione “terroristica” portata avanti da TV, giornali e radio sulla “Pandemia” non sempre corrisponda al vero, perché a moltissimi dati ed informazioni scientifiche alternative non viene data la giusta rilevanza, a danno della necessaria libertà d’informazione.

La dott.ssa Sabrina PIROLI, psicologa, psicoterapeuta, responsabile di Psicoluoghi e Iridea, ha parlato dei rischi psichiatrici frutto della pandemia (che ha propriamente definito “sindemia”, vale a dire un insieme di patologie non solo sanitarie, ma anche sociali, economiche, psicologiche, dei modelli di vita, di fruizione della cultura e delle relazioni umane) sia per chi è stato contagiato sia per chi non è stato ancora contagiato dal virus. Oltre la malattia propriamente da Covid-19, anche l’ansia, la depressione e lo stress si sommano perciò ai problemi economici causati dalla “pandemia”, così creando un crogiuolo esplosivo che presenta un forte rischio di “disumanizzazione” per l’uomo.

Il dott. Pasquale Mario BACCO, medico chirurgo, fondatore de “l’Eretico” ricordando che l’Italia è ancora un paese democratico dove vige il diritto alla libertà di manifestazione del proprio pensiero, ha ricordato che il Covid-19 è una malattia seria ma con una mortalità bassa. 120.000 morti dall’inizio della pandemia in Italia, un Paese che conta oltre 60.000.000 di abitanti, corrisponde ad una mortalità dello 0,2%. Il virus diventa assai mortale se curato nella maniera sbagliata, tanto da arrivare all’ospedalizzazione; le cure domiciliari precoci (altro che “Tachipirina e vigile attesa”) hanno dimostrato invece l’altissima percentuale di soggetti guariti “con 4 farmaci che costano poco e non hanno sponsor”, ma chissà perché alle terapie domiciliari, che sono le uniche vere cure efficaci, vengono frapposti dalle autorità sanitarie ufficiali, innumerevoli ostacoli.

Il dott. Davide PORRO, psicologo, insegnante e fondatore della scuola parentale “Claudio Naranjo”, ha ricordato come sia sufficiente un ambiente altamente ionizzato per evitare ogni contaminazione. Con riferimento alla popolazione scolastica dei minori, ha riportato di come bambini e ragazzi stiano oggi vivendo delle crisi psicologiche importanti a causa della situazione che si è venuta a creare nel campo della didattica, diretta conseguenza di un sistema scolastico che non è stato in grado di approntare misure adeguate per la gestione dell’emergenza sanitaria, che si è lasciata trasformare in emergenza scolastica. Le giovani generazioni stanno accusando, in seguito alla cattiva gestione della “pandemia”, sintomi d’irritabilità, disturbi di ansia e depressione, disturbi alimentari.

La manifestazione si è conclusa con l’intervento del dott. Luigi Cassio Telesforo DIPACE, presidente nazionale dell’associazione ”I cittadini contro le mafie e la corruzione” e referente provinciale per Vox Italia della BAT, che ha ricordato l’impegno di questa associazione culturale e politica nel dare voce a tutti i cittadini ed ha portato i saluti dell’Avv. Marcello MARIELLA, coordinatore regionale per Vox Italia, assente per un imprevisto e sopraggiunto impegno di carattere istituzionale a Roma, e del quale era previsto un intervento telefonico, non più realizzatosi però, per motivi tecnici.

Il successo ed il gradimento riscontrato tra i cittadini partecipanti alla manifestazione ha portato Vox Italia, in collaborazione con “No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone”, il partito che vuole liberare il nostro Paese dalla gabbia dell’Unione europea e della moneta unica, a programmare, probabilmente per la prossima domenica 16 maggio 2021, un evento della stessa portata ad Acquaviva delle Fonti (BA) ed a seguire, la domenica successiva 23 maggio 2021, anche a Candela (FG), paese quest’ultimo che sarà impegnato, il prossimo autunno, nelle elezioni comunali.”

Il Coordinatore Regionale per la Regione Puglia di Vox Italia,

Avv. Marcello MARIELLA

© 2021, Graziano Dipace. Tutti i diritti riservati