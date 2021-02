Oggi, sabato 27 febbraio 2021 in Puglia su 9.000 tamponi per il Covid-19 coronavirus sono stati registrati 1.123 casi positivi (12,47%) : 506 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia BAT, 169 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 253 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Sono 20 i decessi: 7 in provincia di Bari,1 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

