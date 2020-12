Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ha reso noti i dati registrati oggi domenica 27 dicembre 2020 in Puglia.

Sono stati 1748 i tamponi per l’infezione da Covid-19 coronavirus e 221 casi positivi: 129 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 16 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione.

I 12 decessi sono avvenuti: 2 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Il dato più brutto riguarda il maggior numero di ingressi in Terapia Intensiva. La Puglia (+28) è al primo posto in Italia, seguono Veneto (+21) e Lombardia (+16),

