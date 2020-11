“Carissimi purtroppo il virus ha colpito anche la mia persona – inizia così un post pubblicato da Don Paolo Lomartire – pertanto tutta la fraternità è posta in isolamento fiduciario in attesa di tamponi. Le celebrazioni sono sospese”.

Il giovane sacerdote francescano ha invitato tutti coloro che sono entrati in contatto con lui negli ultimi tre giorni, di fare il tampone. “Combattiamo contro un nemico invisibile per cui soprattutto gli anziani devono stare attenti e a loro consiglio per il momento di stare a casa e di non venire in Parrocchia. Ci stiamo già muovendo con una ditta specializzata per santificare tutti gli ambienti, sia della chiesa che della sacrestia con relativi uffici, L’unica messa celebrata domani, domenica 8 Novembre, sarà alle ore 19:00 da un sacerdote esterno a noi. Grazie per la vostra comprensione e soprattutto pregate per noi. Siamo fiduciosi e nelle mani di Gesù e della sua tenerissima madre”

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno a tutti i fedeli della Parrocchia di Cristo Re che ultimamente sono diventati numerosi proprio grazie al nuovo parroco dei Frati Minori. Giovedì sera, in una chiesa gremita c’è stata una emozionante Adorazione Eucaristica.

Proprio questa Parrocchia ha adottato delle particolari attenzioni che invece non vengono attuate nello stesso modo in altre chiese, per evitare il contagio. A Don Paolo e a tutti i francescani della parrocchia vanno i nostri auguri.

