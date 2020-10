Lecce: E’ accaduto alle ore 03.00 circa di questa mattina, un equipaggio della Sezione Volanti della Questura di Lecce, nei pressi di Piazza Italia, ha proceduto al controllo di un’autovettura che, alla vista dell’auto della Polizia, aveva tentato di allontanarsi.

Nel veicolo, condotto da V. M. 19enne di origine cubana, privo di patente di guida perché mai conseguita, viaggiavano altre 4 persone tutte di sesso femminile. Durante il controllo, nel marsupio di V.M., in un pacchetto di sigarette vuoto, sono stati rinvenuti due involucri contenenti circa 3 grammi di marijuana. Tre delle donne a bordo dell’autovettura, B.S., 27enne, B.I. 25enne e V.N. 22enne, tutte leccesi, particolarmente infastidite dal controllo scendevano dall’auto in forte stato di agitazione ed inveivano contro gli agenti, mentre la quinta passeggera, P. S. 18enne leccese, si dissociava dal comportamento degli altri 4 e in più occasioni, li invitava alla calma, senza riuscire nell’intento. In tale frangente, V. M., insofferente al controllo, tentava, in più occasioni, di riprendersi la carta di identità e il marsupio collocati sul cofano della volante, spintonando gli agenti che, per di più, venivano aggrediti con calci, pugni e morsi, anche dalle tre donne. Per contenere tali azioni violente e ripetute dei quattro esagitati, i poliziotti si vedevano costretti ad utilizzare lo spray urticante in dotazione.

Durante l’accompagnamento in ufficio, reso difficoltoso dal loro forte stato di alterazione, B.S. e V.N., nel tentativo di divincolarsi e scappare, sferravano calci contro le portiere dell’auto di servizio, provocando il danneggiamento delle stesse e la rottura dei finestrini posteriori. L’atteggiamento aggressivo dei fermati nei confronti degli Agenti è continuato anche negli uffici della Questura con gesti violenti, minacce e intimidazioni ripetute. A seguito dell’aggressione subita, due poliziotti ricorrevano alle cure mediche per le lesioni riportate. Al termine degli accertamenti si procedeva all’arresto dei quattro ragazzi per violenza, minaccia e resistenza a P.U. e, solo a carico dei due che avevano rotto i vetri dell’auto di servizio, anche per danneggiamento aggravato.

I quattro sono agli arresti domiciliari.

