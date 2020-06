Taviano (Le): Parte l’operazione “strade nuove” come progetto dell’Amministrazione Comunale del rifacimento dell’asfalto di numerose strade cittadine. L’Amministrazione Tanisi provvede alla risistemazione delle strade, alcune delle quali in completo dissesto e rimesse a nuovo, come ultimamente si è fatto per Via Vecchia Ovest. Con la delibera 152 del 4 giugno scorso invece, tramite un mutuo con la Cassa D.D.P.P. di €.140.000,00 si procederà a riasfaltare numerose strade cittadine, riservandosi di intervenire a breve anche su via Regina Margherita. Un elenco assai nutrito che comprenderà le seguenti strade: via Aristotele, Matilde Serao, Francesco Cilea, Turati, Ariosto, Vittorio Emanuele III, Goldoni, Francesco d’Assisi, Iacopo Sannazzaro, Cesare Battisti, Bandiera, tratti di via Alezio all’ incrocio con via Capitano Melica e via Serrazzite, Saffi, Primo Maggio, Bellini, Marconi e via Ischia nella Marina di Mancaversa. Con lavori che interesseranno anche il riporto in quota di chiusini, pozzetti e caditoie per evitare gli attuali disagi alla circolazione, fresatura della pavimentazione stradale per evitarne l’artificioso innalzamento verificatosi in passato. Il vice sindaco e Assessore ai L.L.P.P. Francesco Pellegrino dichiara:

“Tra le tante opere pubbliche per le quali abbiamo lavorato, con elaborazione di numerosi progetti che sono stati ritenuti validi e perciò finanziati e che ultimamente stiamo mettendo a cantiere, in questi quattro anni non abbiamo mai trascurato le nostre strade cittadine che anzi sono sempre state una priorità di questa amministrazione; tante infatti sono le strade riasfaltate finora e alle quali oggi aggiungiamo un così cospicuo elenco di tratti maggiormente interessati dalla circolazione, intervenendo anche o soprattutto nelle periferie della nostra città, il nostro interessamento e il nostro lavoro prescinde dalle segnalazioni, pur numerose, che ci sono pervenute: è uno scopo che ci siamo dati ed è quello di rimuovere ogni causa di disagio, in ogni ambito, e di un decoro urbano che passa attraverso il rifacimento di manti stradali come di altre opere pubbliche che siamo impegnati a realizzare”.

E il Sindaco Giuseppe Tanisi sottolinea:

“Qualità di un impegno di questa Amministrazione che non può non tradursi in una qualità delle condizioni di convivenza cittadina. Noi abitiamo la nostra città, viviamo la nostra città, e pertanto abbiamo il dovere di rendere e mantenere decoroso e vivibile ogni angolo della stessa”.

