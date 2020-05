“A nome dei Comuni pugliesi ringraziamo Cassa Depositi e Prestiti per aver risposto positivamente

alla richiesta congiunta di Anci e Upi, con una iniziativa di immediato sostegno agli enti locali, – inizia così un comunicato di Domenico Vitto – presidente Anci Puglia – colpiti da una crisi di liquidità senza precedenti. L’agevolazione approvata da CdP prevede la sospensione del pagamento delle quote in conto capitale da restituire nel 2020 per tutti i prestiti rinegoziati, in maniera semplificata;questo consente ai Comuni di liberare risorse finanziarie senza vincoli di destinazione, indispensabili per fronteggiare l’ emergenza umanitaria in atto nelle proprie comunità.

Secondo il presidente sarebbe stata positiva in prospettiva, la riduzione delle rate future, per l’allungamento della durata di molti dei mutui esistenti: “Accogliamo con soddisfazione questa operazione di alleggerimento del debito concessa da CdP, ma ribadiamo che i Comuni continuano ad essere in grande sofferenza finanziaria; servono risorse per salvare i bilanci, per garantire servizi primari alle comunità, per rispondere ai bisogni sociali generati dall’emergenza e alla nuove esigenze legate alla fase di ripartenza”

Sarebbe importante ha continuato Vitto un intervento urgente da parte del Governo teso a prevedere una serie di dispositivi atti a consentire ai Comuni, l’anticipazione temporale di tutte le spettanze dovute dal Ministero dell’Interno “In questa fase di ripartenza – ha concluso Vitto- inoltre, esprimiamo tutta la preoccupazione dei sindaci chiamati a mantenere la sicurezza dei luoghi pubblici, oltremodo affollati a seguito delle aperture concesse dai governi centrale e regionale. Non credo sia sufficiente il richiamo alla responsabilità individuale, i Comuni non riusciranno a gestire e a controllare i flussi di persone ed evitare gli assembramenti. Anche su questa questione è indispensabile l’intervento urgente del Governo teso a disciplinare la situazione, per evitare una nuova emergenza sanitaria, per scongiurare una catastrofe immane per il paese.”

