TARANTO – All’ultimo aggiornamento del 13 maggio, delle ore 18.00, l’Hub Covid “San Giuseppe Moscati” ospita 21 pazienti. Di questi: 2 in Rianimazione, 12 nel reparto Malattie Infettive, 7 nel reparto di Pneumologia;

Non tutti i pazienti ricoverati sono affetti da Covid: alcuni risultano negativizzati dal punto di vista virologico, ma non guariti dal punto di vista clinico, in quanto presentano patologie pregresse oppure presentano postumi da Covid. Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita ancora 4 pazienti post-Covid.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia, rileva solo 11 casi positivi al covid-19 in regione (3 in provincia di Lecce, 2 nella provincia di Brindisi, 2 nella provincia di Bari, 2 nella provincia di Foggia, 1 nella provincia di Taranto, 1 fuori regione), su 2.221 test registrati. Il totale dei pazienti guariti è di 1.566, mentre ieri si sono registrati 4 decessi: 2 a Bari, 2 a Foggia. 2.322 sono i pazienti attualmente positivi all’infezione da coronavirus, in Puglia.

