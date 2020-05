TARANTO – Ancora zero i casi positivi all’infezione da covid-19, coronavirus, nella provincia di Taranto. I dati del bollettino epidemiologico della Regione Puglia, confermano un calo nei casi registrati. Su 1.756 test registrati, sono 27, infatti, i casi positivi in regione (22 nella provincia di Bari, 3 nella provincia di Foggia e 1 nella provincia di Brindisi e Lecce). 1.196 sono i pazienti guariti, mentre 2.669 i casi attualmente positivi in Puglia.

All’ultimo aggiornamento di ieri, 10 maggio, si sono registrati 5 decessi: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Bat.

Nel centro covid del “Moscati” sono 31 i pazienti ospiti del presidio ospedaliero: 14 nel reparto di Malattie infettive, 9 in Pneumologia, 6 nel reparto di Medicina Covid e in Rianimazione.

La Asl Taranto precisa, sempre, che non tutti i pazienti ricoverati sono affetti da Covid: alcuni risultano negativizzati dal punto di vista virologico, ma non guariti dal punto di vista clinico, in quanto presentano patologie pregresse oppure presentano postumi da Covid. 2 ricoverati del reparto Malattie Infettive sono guariti in attesa di dimissione.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita 4 pazienti post-Covid.

