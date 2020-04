TARANTO – Dopo le segnalazioni di Luciano Manna, che attraverso VeraLeaks denunciava la condizione abusiva e illecita del mercato ittico (l’articolo completo a questo link), quest’oggi si è svolto un intervento congiunto di Polizia Locale e Polizia di Stato. L’operazione di oggi, ha consentito lo smantellamento di un container che custodiva alcune casse di cozze nonché utensili e attrezzature per la lavorazione delle stesse. Tutto è stato sequestrato. Gli agenti hanno poi rinvenuto vaschette di cozze sgusciate all’interno del bagagliaio di un auto e quattro persone sono state identificate e denunciate.

I mezzi dell’Amiu hanno supportato l’azione di sgombero che ha reso necessaria la presenza di un ragno per prelevare un chiosco abusivo che è stato svuotato di frigoriferi e merce anche in questo caso sottoposti a sequestro. La struttura sarà monitorata costantemente nelle more di un recupero e valorizzazione della stessa che già vede impegnate Amministrazione Melucci e struttura del Commissario per le Bonifiche nello smantellamento del Mercato Galleggiante semi affondato e degradato.

© 2020, redazione. Tutti i diritti riservati