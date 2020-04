TARANTO – Una vicenda di emergenza sanitaria che termina con un epilogo felice. È la storia del piccolo Vincenzo, nato il 9 aprile con parto spontaneo a termine, da puerpera in stato di incoscienza.

La giovane mamma, 21 anni, accompagnata dal marito giunge al pronto soccorso del SS. Annunziata nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, in evidente stato di incoscienza: per la paziente si rende necessaria un’urgente valutazione rianimatoria. Il personale medico del pre-triage rileva un importante episodio sincopale convulsivante in corso, ossia uno stato di incoscienza accompagnata da sintomi di tipo epilettico. Immediatamente sottoposta al monitoraggio dei parametri vitali, l’intervento dei medici rianimatori – le dottoresse Doriana Benefico e Maria Procino – ha garantito alla paziente la pervietà delle vie aeree e il sostegno di circolo, provvedendo così al mantenimento delle funzioni vitali della giovane donna che versava in uno stato comatoso post critico.

Al contempo si rende necessaria per la puerpera la valutazione ostetrica, in seguito alla quale si constata che il travaglio è in fase avanzata perché la testa del piccolo ha già impegnato il piano perineale. Si procede con il parto naturale, grazie al pronto intervento del dottor Simonetti, ginecologo, della dott.ssa Spina, anestesista, e delle ostetriche Angela e Antonella. Il piccolo Vincenzo viene alla luce alle 15.57 direttamente in pronto soccorso, dove si svolge il tutto.

La giovane mamma viene ricoverata presso il reparto di Rianimazione, affidata alle cure dell’equipe di rianimazione per l’iter diagnostico terapeutico. Mostrando già segni importanti di ripresa, il giorno successivo la donna può abbracciare finalmente suo figlio. Il piccolo Vincenzo è in buone condizioni di salute, affidato subito dopo il parto all’assistenza neonatale di prassi.

Un bell’epilogo per la neomamma protagonista della vicenda, una nota di orgoglio per le equipe coinvolte, professionisti medici del nosocomio tarantino il cui pronto intervento ha permesso il felice finale del caso. Un benvenuto al mondo al piccolo Vincenzo.

