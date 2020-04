TARANTO – Non rallentano i controlli della Polizia Locale per far rispettare le prescrizioni volute da Governo e Comune per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus.

Gli agenti guidati dal comandante Matichecchia, dietro impulso dell’amministrazione Melucci, hanno continuato a controllare i cittadini per strada, soprattutto verificando l’appropriatezza delle giustificazioni e il possesso dell’autocertificazione. Nei primi giorni di aprile il bilancio è di circa 300 persone controllate, una dozzina delle quali è stata sanzionata.

Particolare attenzione è stata posta per evitare code irregolari e assembramenti nei pressi di supermercati e uffici pubblici (banche e poste).

Un supermercato in via Sibari è stato sanzionato (senza che ne fosse disposta la chiusura), mentre tutti gli altri controllati hanno provveduto a far rispettare il distanziamento, nonostante la grande affluenza di cittadini. Una postazione fissa è stata predisposta al mercato Fadini.

Per quanto riguarda poste e banche, qualche criticità è stata riscontrata in via Minniti, via De Carolis, via Macchiavelli e via Plateja, dove è stato predisposto un presidio fisso di agenti.

Anche sui bus cittadini ed extraurbani la situazione è apparsa regolare, senza particolari assembramenti che, invece, si sono creati in alcuni punti della città (via Principe Amedeo, via Otranto).

Le auto della Polizia Locale, inoltre, hanno continuato a diffondere dagli altoparlanti l’invito a non abbandonare il proprio domicilio se non per ragioni di lavoro, salute e sussistenza.

