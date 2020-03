Il Primo Ministro Giuseppe Conte lo aveva annunciato in conferenza stampa sabato: “Nessuno verrà lasciato da solo”.

Lo sforzo del Governo in questa fase delicatissima della gestione della pandemia da COVID-19 consiste nel mettere subito nelle casse dei Comuni una somma pari a 400milioni di euro che i Sindaci, definiti dallo stesso Premier “sentinelle” e “antenne” , dovranno destinare a generi alimentari o a prodotti di prima necessità, pare sottoforma di buoni spesa.

Le risorse saranno ripartite secondo vari criteri: una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune (confermato che il contributo minimo spettante non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600); il restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun Comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2017.

