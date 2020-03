Quando il virus si impossessa della nostre menti e sembra non lasciarci più. Un ragazzo di Taranto del liceo Battaglini ha scritto un tema sul Covid 19. Ci è piaciuto ed abbiamo voluto proporvelo.

Se qualcosa mi ha insegnato la vicenda del COVID 19 è quanto le frontiere siano una

costruzione delle nostre menti. Per dare tempo alla scienza di far fronte all’emergenza sanitaria,

nell’attesa di curare i malati e trovare una cura (in barba ai no-vax che adesso sembrano non

tormentarci più), e non mandare in stallo i sistemi sanitario occorre prima di tutto allungare la

DISTANZA SOCIALE, limitare gli scambi, contenere i contatti e, per quanto possibile, attenuare

l’intensità fisica delle relazioni.

In merito alla questione delle relazioni interpersonali, da un lato vi sono persone che, con la

convivenza prolungata, (in assenza di attività lavorativa) hanno riscoperto la reciproca conoscenza, i

valori della condivisione, magari trascurati a causa di una “morbosa routine “ quotidiana. In altri

casi, anche inevitabilmente, si è arrivati ad un punto di rottura, provocato dall’esacerbazione della

convivenza forzata e dei rapporti già irrimediabilmente logorati dal tempo e da problematiche

insanabili. Certe situazioni hanno dovuto incontrare modifiche anche rilevanti; l’abitudine all’attività

sportiva quotidiana ha subito un rallentamento e successivamente un adattamento o una sospensione,

con conseguenze psicologiche non irrilevanti, prima fra tutte la sensazione di ingiusta detenzione ed

una malinconica frustrazione. Quindi c’è stata la scuola on line: la sospensione didattica ad oltranza

dell’attività scolastica “sino a scampato pericolo”, che ha messo gli studenti, di ogni ordine e grado,

di fronte ad una didattica frontale on line, che si ispira al modello parauniversitario, introducendo una

sorta di studio in smart working, con tanto di tutor e video assistiti, in cui i più preparati sono proprio

gli studenti, naturalmente più avvezzi all’utilizzo delle nuove tecnologie i quali, spesso, “spiazzano”

i loro docenti (in attesa di un proprio personale adeguamento alla nuova dimensione di “professori

virtuali”).

E poi ci sono loro: i “primi tra gli ultimi”: gli ammalati ed i loro cari, affranti, vittime che

soffrono e muoiono da sole, cui non si può recare conforto e nemmeno l’estremo saluto. Quindi, la

società si è posta necessariamente in una “stasi virtuale”, quasi delegando l’infrastruttura

interpersonale all’utilizzo della comunicazione mass-mediale integrata . Connessioni invisibili, ma

non per questo meno concrete, sono lì ad unirci tutti, a dispetto di chi, fino a ieri, riteneva il “social”

soltanto il veicolo delle “Fake News“ e della pornografia, anche intellettuale. Ci sentiamo empatici

con la sofferenza altrui e più capaci di affrontare i nostri sacrifici! D’altronde, se per ottenere il

progresso, fosse bastata l’arte dello sfruttamento altrui, la selezione naturale non ci avrebbe messi in

sintonia con chi soffre, con chi ride, con chi si sacrifica, e l’evoluzione antropologica non si sarebbe

mai occupata di tutta questa faccenda dell’empatia . Sopravvive maggiormente colui che si adattta

alla situazione, facendo tesoro delle esperienze passate e non per forza il più forte, il più veloce, il

più alto etc…. L’esperienza più recentemente drammatica, che ha inevitabili assonanze con i recenti

avvenimenti, è la tristemente nota cronaca dell’”influenza spagnola”, una catastrofe che, fra il 1918

ed il 1920 sfociò in un’epocale pandemia che portò al contagio di circa 500.000.000 persone ed alla

morte stimata di circa 100.000.000 di esse. Le cause scatenanti furono la concomitanza della prima

guerra mondiale, guerra di trincea , di posizione, in cui milioni di soldati vivevano ammassati in

condizioni igienico-sanitarie paurose e, poi, il loro spostamento di massa , alla fine del conflitto.

Milioni di persone che si muovevano contemporaneamente da una nazione all’altra, veicolo ideale

per la diffusione del virus. Un evento che, comunque, non ha impedito ai nostri concittadini residenti,

per lavoro o per studio, al Nord Italia, di catapultarsi immediatamente, senza alcuna ratio, sui treni,

per giungere nelle zone natìe del Sud , ancora non infestate. E’ arrivato, dunque, il momento di

dimostrare, a chi ci governa, che noi cittadini non siamo tutti uguali e non tutti agiamo

irresponsabilmente, che lo Stato siamo noi e che non vi sono cittadini di serie B. Nessuno si salva da

solo! L’ hashtag “#iorestoacasa” non deve essere solo la nostra password “di salvazione”!

Il nostro Presidente del Consiglio, quasi quotidianamente, nei “discorsi alla Nazione“ , asserisce

di avere un impegno morale teso alla salvaguardia della salute dei suoi concittadini, diritto primario,

anzi supremo, costituzionalmente garantito dall’art 32. Parole confortanti, significative, ma

contrastanti con le scelte fatte dallo stesso Premier e da tutti i suoi predecessori, nei riguardi di una

comunità locale, come quella di Taranto, in cui vivo, afflitta da decenni dall’inquinamento

sconsiderato provocato dalla presenza sul territorio adiacente alla città, anzi a ridosso della stessa, di

un’area industriale enormemente estesa. Impianti non più a norma ed oramai volutamente obsoleti,

seminano una scia di morte, di terribili malattie, che colpiscono e colpiranno la popolazione (specie

quella più giovane ed indifesa) in nome di un diritto al lavoro (o, “meglio”, alla Produzione) che

prevarica quello alla vita. Le belle parole del Premier sono rivolte anche a me ed ai miei concittadini,

o noi siamo sacrificabili sull’altare del P.I.L. nazionale? Dov’è finito il pittoresco leader delle

“Sardine”, con i suoi inopportuni assembramenti di persone con le “mascherine culturali”? E la

“marcia indietro” del grottesco Premier inglese Boris Johnson, che auspicava il raggiungimento

dell’immunità di gregge , anche a costo di “qualche vittima in più” ? E, infine, l’incredibile corsa del

popolo statunitense, intesa all’accaparramento, accanto al cibo, di un adeguato armamento, utile in

caso di carestia, anche per difendersi dal virus?

Immenso, profetico, Alessandro Manzoni, conoscitore universale di coscienze umane,

lungimirante nella sua analisi del lessico epidemico, descrive quello che all’inizio non si può e non

si deve dire, la cui pericolosità non si deve ammettere: ”in principio, dunque, non peste,

assolutamente no! Proibito anche di proferire il vocabolo… poi febbri pestilenziali, l’idea s’ammette

in sbieco… poi non vera peste, cioè peste si, ma in un certo senso; peste –ma non peste-proprio, ma

una cosa a cui non si sa trovare un altro nome….. finalmente peste: senza dubbio, ma diversa da

quelle passate!”. Insomma: Manzoni mito ! Anche nella Milano del tempo dei Promessi Sposi

(tristemente famosa, per una beffa del destino, anche per l’epidemia odierna del COVID 19), c’è la

caccia al Paziente Uno , il “portator di sventura”, battezzato con il termine di Untore ( adesso esistono

anche varianti moderne quali: cyber-untore, povero untorello social… etc…, trasportatore ufficiale

del morbo, colui che, partecipando ad una maratona, avrebbe unto tutta la Regione Lombardia , nome

che uno sconcertato cronista della CNN pronuncia la maniera della padània bossiana , guardando con

immenso sconcerto la colonna dei mezzi militari che trasportano i morti di Bergamo nelle altre

regioni per essere cremati, poiché sono troppi per i forni a disposizione della regione). Il Milanese

Manzoni, nel descrivere l’anno di “ disgrazie “ 1630, sarebbe incorso nelle stesse problematiche

comunicative odierne; pur possedendo gli smartphone, anche noi abbiamo avuto una raccapricciante

sottovalutazione colpevole ed irresponsabile del contagio! Appare nell’opera manzoniana con “ forte

maraviglia”, la condotta di quella fetta di popolazione che “ ancora non la tocca il contagio e che

avea tanta ragion di temerlo”, che all’incombere del morbo, oramai evidente, non prende alcuna

precauzione. Nel 2020 “ ARIECCOLI”, i posteri dello scrittore , ancora spaventosamente ignoranti,

si accingono ad affollare i locali, gli happy hour, i supermarket, emulando il comportamento tenuto

nella Milano manzoniana. Manzoni profetico! Nel delirio manzoniano , c’è anche il “DE CARO” (al

secolo, l’attuale sindaco di Bari) della situazione, che nel romanzo ha il nome di Felice Casati, il

“supercommissario” che girava di giorno e girava di notte , sempre affaticato e sempre sollecito. Nel

1630 c’è l’esigenza di allestire un lazzaretto, fornito di medici, e personale sanitario; anche noi stiamo

allestendo numerosi ospedali “ last minute”, per stiparvi gli infermi al loro arrivo, ospedali

gentilmente offerti dalle più disparate categorie di personaggi e loschi individui , più o meno noti

alle cronache. Ed intanto, i “ vilucchioni” (note piante selvatiche manzoniane che germogliano in

tutta la Milano appestata per via dell’incuria dovuta alla drammatica situazione), crescono… la

Natura riprende il sopravvento e si riappropria del Pianeta, lasciando ammutolita perfino la nostra

attivista più accanita: Greta Thurnberg, che può vantare il dimezzamento globale del livello di

inquinamento. Il tragico paradosso: il COVID 19 ha effettivamente frenato l’inquinamento, con il

fermo forzoso della maggior parte delle fonti inquinanti ( automobili incluse) quasi che la natura

provveda a se stessa, in assenza di azioni umane.

Infine ci sono “loro”, i nostri eroi quotidiani: non calciatori, tennisti, influencer, politici, attori

e cantanti, ma solo dei piccoli grandi uomini che si sono rimboccati le maniche, a rischio della vita,

lavorando in condizioni proibitive, senza adeguate protezioni e che stanno salvando gli ammalati del

Corona virus. Medici, infermieri, personale sanitario e la gente che garantisce i servizi primari. Mi

vengono in mente le parole illuminate di Sergio Marchionne, quando ci esortava a vergognarci molto

meno di essere italiani, perché il popolo italiano è fatto anche di queste persone , che vanno “ al

fronte” , con sforzo sovrumano e combattono una guerra impari contro un nemico che non è solo il

COVID 19 , ma anche l’ignoranza e l’inadeguatezza di un sistema sanitario compromesso da scelte

scellerate e dall’evasione fiscale, come ci ricorda Papa Francesco, che non ha consentito la

disponibilità delle somme necessarie a garantire degli standards più elevati. A loro va la nostra stima

incondizionata. Sono loro che mi fanno sentire fiero di essere italiano e sperare in un futuro migliore

FRANCESCO STALLO

1^ M LICEO SCIENTIFICO BATTAGLINI TARANTO

© 2020, direttore. Tutti i diritti riservati