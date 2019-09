TARANTO – E’ Genova la città che ospiterà l’ultima tappa della regata internazionale “The Ocean Race” nel 2022, come annunciato al Salone Nautico, nella mattinata di ieri. Salta dunque la candidatura di Taranto, tiratasi indietro per la mancata determina di finanziamento da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo – come fa sapere l’Amministrazione comunale attraverso una nota stampa: “Vedendo seriamente compromessa la possibilità di finanziamento, il Comune non si è sottratto ad una richiesta di parere da formulare alla Corte dei Conti, pur nella consapevolezza del rischio di inammissibilità della medesima, che avrebbe potuto interpretarsi come consulenza specifica nei confronti di un Ente pubblico, attività non contemplata dalle norme. Ritenendo che fosse l’ultima residua possibilità – si legge ancora nella nota del Comune – “per convincere l’Ente mutuante a concedere il finanziamento, il Comune ha proceduto a richiedere parere, al fine di ottenere riscontro alla bontà delle procedure eseguite finalizzate all’ottenimento del prestito. Nonostante la prevedibile “inammissibilità” della specifica richiesta, i magistrati contabili hanno, comunque, delineato il quadro normativo complessivo che non appare in contrasto con quanto approvato con gli atti di programmazione del Comune in merito ai costi di sviluppo legati all’evento sportivo da finanziare. La mancata decisione di concedere il mutuo da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo, rispetto ad un evento così fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e dall’intero Consiglio Comunale con atti validi, efficaci e mai impugnati da alcuno, ha di fatto messo fuori gioco la città di Taranto, non sussistendo più le condizioni per ospitare la manifestazione in ragione di una tempistica non più compatibile con il cronoprogramma stabilito dagli organizzatori.

L’amministrazione comunale procederà, ad ogni modo, a predisporre richiesta di accesso agli atti per valutare ogni eventuale determinazione a tutela dell’Ente. “In definitiva – interviene il sindaco Melucci – Genova vince questa sfida sportiva ed organizzativa tutta italiana, non solo per motivi legati alla qualità della proposta, ma soprattutto per l’apporto importante ricevuto da soggetti privati, che inevitabilmente finiscono per semplificare un percorso burocratico altrimenti tortuoso. Il Comune di Taranto ha, invece, dovuto affrontare questa sfida ciclopica con le sue sole forze. Resta perciò il rammarico, nonostante numerosi tentativi e nonostante l’enorme ricaduta attesa, di non aver trovato nei grandi operatori locali analogo interesse e sostegno, ad oggi bisogna registrare una loro scarsa sensibilità verso una crescita alternativa della città, verso la sua progressiva emancipazione dall’industria inquinante. Questo è motivo di profonda riflessione in seno all’Amministrazione comunale.”

A margine di questa comunicazione, Francesco D’Eri (FDI), ha rilasciato una dichiarazione in merito alla candidatura saltata. Dichiarazione che pubblichiamo integralmente di seguito: “Il Salone Nautico ha ospitato questa mattina l’anteprima mondiale di The Ocean Race, la storica regata intorno al mondo a tappe in equipaggio, che ha annunciato che nella prossima edizione del 2021-2022 avrà come tappa finale proprio Genova. Si apprende dagli organizzatori «la scelta della prima città marittima d’Italia per ospitare il “Grand Final” apre la manifestazione a un nuovo pubblico in uno dei più appassionati centri velici d’Europa. Sin dai tempi di Cristoforo Colombo, Genova è stata considerata uno dei più importanti centri marittimi d’Europa e continua a essere la capitale italiana dello yachting» e Taranto. L’Amministrazione comunale aveva pensato sin da subito ad investire ingenti risorse pubbliche, in questo progetto, infatti con deliberazione della Giunta Comunale n.19/2019 del 31.01.2019 fu proposta di impegnare la somma €. 48.800,00 da destinare alla Tomassini Marketing di Matteo Tomassini per supportare il Comune di Taranto nella prima fase della procedura finalizzata alla candidatura del civico Ente quale stop-over di una gara The Ocean Race( Volvo Ocean Race ) nel periodo 2021/2022. Oltre a questa spesa, con determinazione dirigenziale n. 158/2019 del 29 luglio 2019 l’amministrazione tarantina liquida la TI Viaggio.it S.r.l.s. – Agenzia Viaggio e Turismo la somma di €4.000,00 poiché il Sindaco e il Direttore Generale si sono recati ad Alicante, in Spagna, dal 20.06.2019 al 23.06.2019. Tanti soldi spesi per tentare un’impresa ardua visto che anche Genova si candidava ad ospitare tale evento ma, con ingenuità il Sindaco Melucci ha atteso notizie dall’Istituto per il Credito Sportivo al quale non avrebbe assunto determinazioni per la concessione del prestito necessario per finanziare i costi dell’importante investimento per la città. Francesco D’Eri (Fratelli d’Italia) evidenzia come solo dopo aver dato la notizia sui social, l’amministrazione comunale abbia comunicato alla città la sua rinuncia alla possibilità di ospitare la finish line dell’evento “The Ocean Race” così come invece accadde per i Giochi del Mediterraneo che addirittura si allestirono 4 maxi schermo per la città. Ti piace vincere facile, vero? Neanche i consiglieri comunali hanno saputo di tale decisione, ma se esiste una data entro la quale bisognava presentare eventuali garanzie economiche e progettuali, come mai solo dopo l’assegnazione dell’evento a Genova, il Comune di Taranto fa sapere di essersi ritirato? Lo stesso D’Eri ritiene che prima di affrontare questi grandi progetti che riguardano la città di Taranto ed i soldi della comunità, il Sindaco si dovrebbe chiedere se siamo pronti, come Genova, ad affrontare un simile evento, stimato in 40.000 presenze al giorno, magari con i topi che passeggiano per la città, in evidente stato di abbandono.”

