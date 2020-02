TARANTO – Proseguono i lavori di AQP per gli interventi di manutenzione straordinaria di sostituzione delle condotte idriche iniziati lo scorso 20 gennaio per i quali è stata chiusa al traffico Viale M. Grecia.

Dopo gli interventi che hanno interessato il tratto di strada di Viale M.Grecia, tra Corso Italia e viale Virgilio nel senso di marcia di quest’ultima, a far data da oggi, lunedì 24 Febbraio è chiusa al traffico la porzione di rotatoria che collega Viale Magna Grecia con Corso Italia (lato sud) in direzione Viale Virgilio al fine di consentire alla Ditta l’attacco della vecchia tubazione con la nuova.

Pertanto è stata predisposta dalla Direzione P.L. apposita Ordinanza Dirigenziale che ne disciplini la circolazione e precisamente l’istituzione della temporanea interdizione della circolazione veicolare (h24) della porzione della rotatoria che collega v.le M.Grecia con C.so Italia (lato sud).

Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori il traffico veicolare pubblico e privato proveniente da v.le M.Grecia con direzione S.Vito o viale Virgilio sarà deviato a destra su Corso Italia sino a via Polesine per poi ritornare indietro sempre su Corso Italia per poi svoltare per via Caduti di Nassirya , via Lago Trasimeno ed immettersi su viale Magna Grecia direzione Viale Virgilio o San Vito-Lama.

In Corso Italia con direzione di rotatoria V.le Magna Grecia, si potrà svoltare per via Caduti di Nassirya proseguire per via Lago Trasimeno e svoltare per viale Magna Grecia direzione viale Virgilio.

Inoltre si precisa che sarà ripristinata la circolazione veicolare su Viale Magna Grecia con direzione Viale Virgilio nel tratto compreso tra v.le M.Grecia e viale Virgilio nonché il divieto di svolta a sinistra del traffico veicolare pubblico e privato proveniente da viale Virgilio nonché la normale circolazione in una sola carreggiata dei veicoli provenienti da S.Vito con direzione viale Magna Grecia (tratto compreso tra viale Virgilio e Corso Italia ove è ubicato il Bar “Old Fashion”).

Terminati i lavori che hanno interessato il suddetto tratto, gli stessi proseguiranno da parte di AQP per la sostituzione delle condotte idriche sul Viale Magna Grecia nel tratto da via Pisa fino a via C.Battisti in direzione di quest’ultima via.

© 2020, redazione. Tutti i diritti riservati